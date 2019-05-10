Горные стрелки оккупированного Крыма вошли в тройку лучших высокогорных подразделений ЮВО
|16:31 23.05.2019
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|Крым
В Южном военном округе (ЮВО) завершился отборочный этап конкурса среди высокогорных подразделений «Эльбрусское кольцо», который проводился в рамках подготовки к Армейским международным играм.
В соревнованиях, которые прошли в горах Карачаево-Черкесии, приняли участие более 100 военнослужащих из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Участники состязаний в полной экипировке весом более 40 кг прошли экстремальными маршрутами протяженностью около 90 км с различными перепадами высот, совершив при этом восхождение на вершину горы Пастухова (2782 м над уровнем моря).
По ходу движения военнослужащим предстояло применить свои навыки в наведении навесной переправы через горную реку, ориентировании по азимуту, преодолении горной полосы препятствий.
Главным испытанием стала полоса препятствий – крутые спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесная переправа в виде натянутой веревки, переноска ящика с боеприпасами.
Все преграды военнослужащие преодолевали в обмундировании и со штатным вооружением.
Победителем конкурса стала команда отдельной горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесии, второе и третье места заняли представители подразделений специального назначения, дислоцированных в Кабардино-Балкарии и оккупированном Россией Крыму.
Теперь лучший альпинистский взвод горного мотострелкового соединения 49-й армии ЮВО в составе 12 военнослужащих представит округ на всеармейских состязаниях в июле в Приэльбрусье на базе спортивного центра ЦСКА «Терскол».
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