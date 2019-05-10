Корабельные группировки Черноморского флота страны-агрессора в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый» провели двустороннее учение в морских полигонах боевой подготовки флота.

В ходе такого учения экипажи кораблей отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В частности, фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в составе корабельной ударной группы условно атаковали сторожевые корабли путем условного применения по целям ракетного комплекса «Калибр», а сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый», в свою очередь отработали порядок действий при совместном отражении ракетной атаки противника.

Затем экипажи всех кораблей выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели, имитатору корабельной группы условного противника (в роли противника выступила буксируемая морская цель – большой корабельный щит-мишень).

После завершения учения корабли ЧФ вернутся в пункт базирования Севастополь, где продолжат выполнять задачи в соответствии с планом деятельности сил Черноморского флота в 2019 учебном году.