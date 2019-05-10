Фрегаты и сторожевые корабли ЧФ провели учебный бой на морском полигоне

16:01 23.05.2019 0 комментариев Крым

Корабельные группировки Черноморского флота страны-агрессора в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый» провели двустороннее учение в морских полигонах боевой подготовки флота.

В ходе такого учения экипажи кораблей отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В частности, фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в составе корабельной ударной группы условно атаковали сторожевые корабли путем условного применения по целям ракетного комплекса «Калибр», а сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый», в свою очередь отработали порядок действий при совместном отражении ракетной атаки противника.

Затем экипажи всех кораблей выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели, имитатору корабельной группы условного противника (в роли противника выступила буксируемая морская цель – большой корабельный щит-мишень).

После завершения учения корабли ЧФ вернутся в пункт базирования Севастополь, где продолжат выполнять задачи в соответствии с планом деятельности сил Черноморского флота в 2019 учебном году.



Ещё на эту тему:

16:31 23.05.2019
Горные стрелки оккупированного Крыма вошли в тройку лучших высокогорных подразделений ЮВО
14:01 23.05.2019
Командирам ЧФ оккупантов показали экстренное приготовление корабля к бою
10:01 23.05.2019
Зенитчики ЮВО уничтожили ДРГ условного противника
16:31 22.05.2019
На полигоне ЮВО завершился второй этап всеармейского этапа конкурса "Чистое небо"
15:01 22.05.2019
Подлодка ЧФ проводит в море с авиацией и флотом совместные учения
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
08:31 22.05.2019
Все участники конкурса "Авиадартс-2019" прибыли на аэродромы оккупированного Крыма
08:01 22.05.2019
Боевые пловцы ЧФ отрабатывают противодиверсионные действия под водой
20:01 21.05.2019
Бойцы спецназа ЮВО совершили более 20 тыс прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения
19:31 21.05.2019
Зенитчики Каспийской флотилии отразили удар вертолетной группы условного противника
13:31 21.05.2019
Корабли ЧФ оккупантов отработали выход в море через минный район
13:01 21.05.2019
Зенитчики ЮВО отразили ракетный удар условного противника
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО провели комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
11:01 22.05.2019
Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
19:45 21.05.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
Все новости страны
Россия Россия
11:31 23.05.2019
Каспийская флотилия получит свыше 10 единиц современного вооружения
10:01 23.05.2019
Зенитчики ЮВО уничтожили ДРГ условного противника
08:01 23.05.2019
МЗС Британії: РФ шукає слабкі місця в об'єктах національної інфраструктури
16:31 22.05.2019
На полигоне ЮВО завершился второй этап всеармейского этапа конкурса "Чистое небо"
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 23.05.2019
Еще два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
Все новости страны
Турция Турция
19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
Все новости страны
Украина Украина
18:31 23.05.2019
У Євросоюзі вважають, що СБУ потребує негайної реформи
18:01 23.05.2019
У НАТО назвали 2019 рік вирішальним для України
17:31 23.05.2019
Оккупанты отправили более 130 новобранцев-крымчан в Ростовскую область и Северную Осетию
17:01 23.05.2019
Оккупанты насчитали тысячи туристов из Европы и США на аннексированном полуострове
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс