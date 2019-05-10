У Каннах показали фільм про кримських татар "Додому"

15:31 23.05.2019 0 комментариев Крым

На Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра дебютної повнометражної стрічки кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому».

Фільм представляє Україну в програмі «Особливий погляд», повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу Держкіно. 

«Дякую організаторам Каннського кінофестивалю за можливість показати свій фільм у програмі «Особливий погляд». Я навіть уявити не міг, що мою картину будуть показувати в Каннах, і я щасливий, що тут, у залі Дебюссі, звучатиме моя рідна кримськотатарська мова. Мені болить те, що зараз відбувається в Криму, я не можу мовчати про Олега Сенцова і про всіх кримських татар та українців, ув’язнених в Росії через те, що вони борються за збереження своєї нації. Дякую всім за підтримку!» - наголосив під час промови режисер стрічки.

Фільм «Додому» також отримав промо-підтримку від Державного агентства України з питань кіно.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко зазначив, що це один із перших фільмів, знятих в основному кримськотатарською мовою, і Держкіно зробило все можливе для того, щоб достойно представити його в Каннах.

У своїй промові продюсер стрічки Володимир Яценко подякував відбірковій комісії «Особливого погляду» за шанс розповісти тут історію кримських татар, які мають лише одну батьківщину – Крим – і яку за останні 80 років вони втрачали двічі (у 1944 році і п’ять років тому).

Фільм «Додому» розповідає історію кримського татарина Мустафи. Двоє його синів поїхали в Київ після анексії Криму. Розповідь починається з того, що гине його старший син Назім, і батько вирушає до столиці, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Картину знято за підтримки Міністерства культури України.

Переможців програми «Особливий погляд» оголосять вже 24-го травня.

У французькому місті Канни з 14 по 25 травня проходитиме 72-й міжнародний кінофестиваль.



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