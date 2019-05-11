"Госкомрегистр" оккупированного Крыма внес 2 россиских компани в "черный список" за срыв контрактов
|15:01 23.05.2019
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|Крым
Две компании из Приморского края по представлению "Госкомрегистра" оккупированного Крыма внесены в реестр недобросовестных поставщиков за срыв государственных контрактов.
Как сообщила пресс-служба "Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру" оккупированного Крыма , фирмы должны были организовать для госслужащих курсы повышения квалификации, пишет Крыминформ.
«На этапе принятия решения об участии в процедуре закупки подрядчики должны понимать, что при совершения действий либо бездействии, нарушающих нормы федерального закона №44-ФЗ, возможны негативные последствия. В нашем случае недобросовестными оказались два юридических лица – ООО «Бури» и ООО «Проспект», зарегистрированные в городе Артем Приморского края. Они должны были организовать курсы по повышению квалификации наших сотрудников, причем последняя фирма участвовала аж в 12 контрактах. В итоге один поставщик вообще не исполнил контрактные условия, второй уклонился от подписания контракта на стадии его заключения», – рассказал председатель комитета Александр Спиридонов.
После внесения этих коммерческих структур в реестр недобросовестных поставщиков они в течение двух лет не смогут принимать участие в государственных закупках.
Председатель комитета добавил, что в 2019году взыскано с поставщиков и перечислено в бюджет штрафов и пеней на общую сумму свыше 60 тыс рублей. При этом в случае существенных нарушений условий контрактов или уклонения участников закупок от заключения контрактов комитет направляет сведения в контрольный орган в сфере закупок с целью внесения сведений о них в РНП.
С начала 2019 года в "Крымское управление Федеральной антимонопольной службы" "Госкомрегистром" было направлено 16 заявлений о включении информации об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков, по 13 из которых принято положительное решение.
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