Стоимость проекта "международного центра туризма" в Балаклаве (оккупированный Россией Крым), включающего строительство яхтенной марины, увеличилась после ценового аудита примерно вдвое – до 7 млрд рублей.

Об этом агентству «Интерфакс» сообщил т.н."губернатор Севастополя" Дмитрий Овсянников. Подорожание касается части финансирования, которая будет осуществляться по федеральной целевой программе развития оккупированных Крыма и Севастополя, пишет Крыминформ.

«Общая сумма по итогам прохождения технико-ценового аудита была зафиксирована на уровне 7 млрд рублей, в ближайшей корректировке бюджета она будет отражена. Это так называемая бюджетная часть финансирования. Что касается внебюджетных инвестиций, они сохраняются на уровне 10-15 млрд рублей», – сказал Овсянников.

Как пояснил "губернатор", это – не единичный случай увеличения стоимости объектов, строительство которых предусмотрено ФЦП.

«На этапе внесения любого объекта, тем более столь крупного, в ФЦП можно ошибиться, поскольку мы не знаем реального состояния того или иного пирса, инфраструктуры ... Сейчас проект в Балаклаве находится на этапе подготовки проектно-сметной документации. Все идет по плану», – добавил он.

Проект "международного центра туризма" в Балаклаве будет реализован в том числе за счет средств федерального и регионального бюджетов. В рамках ФЦП на данный момент предусмотрено 3,8 млрд рублей на объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма.