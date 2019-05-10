Командирам ЧФ оккупантов показали экстренное приготовление корабля к бою

14:01 23.05.2019 0 комментариев Крым

Занятие по экстренному приготовлению корабля к бою и походу провели на Черноморском флоте страны-агрессора. 

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

«В соответствии с планом боевой подготовки флота, в Крымской военно-морской базе проведено занятие, в ходе которого командирам и расчетам главных командных пунктов (ГКП) был по элементам показан порядок планового и экстренного приготовления корабля к бою и походу. Занятие продолжилось в учебном центре Черноморского флота на тренажере «Мостик», где расчеты ГКП провели тренировки по управлению одиночным кораблем при выходе и входе в главную базу ЧФ – Севастополь в различных условиях обстановки», – рассказали в отделе информобеспечения.

Занятие является обязательным элементом подготовки командиров и офицеров, входящих в состав главных командных пунктов надводных кораблей, сообщили в пресс-службе.



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