Занятие по экстренному приготовлению корабля к бою и походу провели на Черноморском флоте страны-агрессора.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

«В соответствии с планом боевой подготовки флота, в Крымской военно-морской базе проведено занятие, в ходе которого командирам и расчетам главных командных пунктов (ГКП) был по элементам показан порядок планового и экстренного приготовления корабля к бою и походу. Занятие продолжилось в учебном центре Черноморского флота на тренажере «Мостик», где расчеты ГКП провели тренировки по управлению одиночным кораблем при выходе и входе в главную базу ЧФ – Севастополь в различных условиях обстановки», – рассказали в отделе информобеспечения.

Занятие является обязательным элементом подготовки командиров и офицеров, входящих в состав главных командных пунктов надводных кораблей, сообщили в пресс-службе.