Грузия и Украина предложат ЕС профинансировать сообщение между портами Черноморского региона

13:31 23.05.2019 0 комментариев

Грузия совместно с Украиной готовят обращение в Еврокомиссию с предложением о финансовой поддержке развития сообщения между портами Украины и стран Черноморского региона. 

Соответствующее решение было принято на министерской конференции в Бухаресте (Румыния) 21 мая, передает Грузия Online.

Во время встречи представители Грузии, Украины, Молдовы, Болгарии, Турции и Хорватии определили основные приоритеты сотрудничества для развития Черноморского региона. Среди них, в частности: развитие контейнерно-фидерного сообщения между портами Поти/Батуми — Одесса — Констанца, а также организация контрейлерных перевозок в направлении Азия — Каспийское море — Азербайджан — Грузия — Черное море — Румыния/Украина и обратно.

Помимо этого, участники конференции признали важным направлением для сотрудничества сохранение и устойчивое использование водных биоресурсов, развитие аквакультуры и борьбу с незаконным рыболовством.

При этом заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань отметил, что важным шагом будет принятие декларации министров об утверждении общей морской повестки дня для Черного моря.

“Украина заинтересована в стимулировании развития портовой инфраструктуры и использовании потенциала портов Черного моря. Выработка согласованных решений, реализация которых направлена на развитие многостороннего экономического сотрудничества в регионе Черного моря, является общей задачей”, — заявил Довгань во время конференции.

Как сообщалось, посол Канады в Украине Роман Ващук предлагал украинским властям вести дискуссии с целью достижения солидарности в регионе Черного моря с другими странами Черноморского бассейна — Румынией, Болгарией и Турцией.

Ранее Администрация морских портов Украины определила приоритетами развития портов Украины интеграцию в расширенную Трансевропейскую опорную транспортную сеть (TEN-T), приведение портовых сборов и отчислений к конкурентному уровню и реализацию проектов государственно-частного партнерства в портах.



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