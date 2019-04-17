Оккупанты обещают, что "Комета" между Ялтой и Севастополем начнет курсировать с 1 июня

13:01 23.05.2019 0 комментариев Крым

Перевозки вдоль побережья аннексированного Крымского полуострова на пассажирском судне на подводных крыльях "Комета 120М" открываются 1 июня.

Об этом сообщил ТАСС председатель "комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму" по оккупированному Крыму Алексей Черняк.

"С 1 июня возобновит рейсы по маршруту Ялта-Севастополь судно на подводных крыльях "Комета". Ежедневно будет осуществляться по два рейса из Ялты и Севастополя", - сказал Черняк.

Ранее открыть навигацию планировалось на 15 дней позже. Как сообщалось, еще два судна намерены поставить на линии в июле-августе. Для "Комет" пока предусмотрены три маршрута: Феодосия - Ялта, Ялта - Севастополь и Севастополь - Евпатория.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел". Спуск первой "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе летом 2018 года, два месяца судно курсировало с загрузкой почти 100%.

Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.

Напомним, во вторник, 21 мая, на Южном берегу оккупированного Крыма в поселке Кореиз обрушился причал, к которому швартовались прогулочные катера. В поселках Большой Ялты остался только один причал - в Гаспре, у Ласточкиного гнезда.



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