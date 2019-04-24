Збереження санкцій проти Росії і невизнання анексії Криму - у Сенаті США схвалили резолюцію:
|12:31 23.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Міжнародний комітет Сенату США схвалив резолюцію, присвячену п'ятим роковинам Революції Гідності в Україні.
Про це повідомила 23 травня у Facebook прес-служба українського посольства в Сполучених Штатах, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що резолюція засуджує триваючу російську агресію проти України.
Комітет рекомендував документ до ухвалення повним складом верхньої палати Конгресу США.
У резолюції відзначається "хоробрість, рішучість та жертовність українців під час та після Революції Гідності; вітається досягнутий Україною прогрес в утвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО, а також створення автокефальної Православної церкви України".
"Підтверджується незмінна відданість Уряду США підтримці зусиль української влади з упровадження демократичних та ринкових реформ, відновлення територіальної цілісності держави, а також наданню додаткових летальних і нелетальних видів безпекової допомоги для зміцнення обороноздатності України "на землі, у морі та в повітрі"; наголошується на важливості продовження реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією, побудову міцної та вільної економіки, утвердження демократії та верховенства права; міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року, та висловлюється підтримка усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ та на підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень", - йдеться в повідомленні.
У документі також засуджуються "триваючі дестабілізаційні дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим".
"Підкреслюється, що газопровід "Північний потік-2" становить значну загрозу безпеці Європи, спрямований на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями", - заявили в посольстві.
Резолюцію внесли на розгляд верхньої палати Конгресу США сенатор-республіканець Роберт Портман та демократ Річард Дурбін.
Співавторами документа є понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.
Ещё на эту тему:
Британская компания требует от России гарантий, что ее продукция на попадет в оккупированный Крым
Аксенов обещает наладить международное авиасообщение с оккупированным Крымом, как только получит "заявки"
Санкции: Стеклотару для винзаводов аннексированного Крыма закупают через посредников
Небажання РФ виконувати рішення Морського трибуналу може призвести до посилення санкцій
США мають намір конфіскувати вперше затримане за порушення санкцій судно КНДР - приклад для Криму
Оккупанты снова обещают абсолютно исключить национальный роуминг в аннексированном Крыму
Оккупанты завели дело на "организатора бутылочной блокады" аннексированного полуострова
Производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций