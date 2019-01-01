В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
|12:01 23.05.2019
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|Азербайджан
В Турции начались учения с участием военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана.
Об этом сообщает Trend в четверг, 23 мая, со ссылкой на турецкие СМИ.
Учения "Erciyes-2019 Tatbikatı" проходят в провинции Кайсери.
В них также принимают участие военнослужащие ВВС Пакистана и ВВС Грузии.
По данным СМИ, в качестве наблюдателей в учениях участвуют представители Румынии, США, Италии и Катара.
Напомним, в Турции прошли крупнейшие в истории страны военно-морские учения. В учениях, которые проводятся одновременно в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей, задействованы 131 судно, 57 самолетов и 33 вертолета.
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