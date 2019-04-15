Еще два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки
|11:01 23.05.2019
|0 комментариев
|Румыния
Два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки.
Об этом сообщает Блокнот Молдова со ссылкой румынский Институт физики Земли.
Оба раза эпицентр подземных толчков зафиксирован в сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу.
Первое землетрясение было зарегистрировано в 06:31 по местному времени на глубине 29 км. Подземные толчки достигли магнитуды 2,3 балла по шкале Рихтера.
Второе землетрясение случилось сегодня ночью, в 22:41 по местному времени. Сила подземных толчков достигла 4,1 балла по шкале Рихтера на глубине 144 км. Землетрясению присудили II-ю степень интенсивности по шкале Меркалли.
Подземные толчки ощущались довольно интенсивно в ближайших от эпицентра населенных пунктах – Нехою (15 км), Ковасна (35 км), Ынторсура Бузэулуй (35), Тыргу Секуйеск (51 км), Вэлений де Мунте (51 км).
Напомним, 19 мая в Румынии произошло несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев.
Ещё на эту тему:
Сегодня в Румынии произошли два землетрясения
Південь Греції сколихнув землетрус
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,5 бала
В 120 км от Керчи в Черном море произошло землетрясение
У Туреччині сталося підряд чотири землетруси
У Туреччині стався сильний землетрус
У Румунії стався сильний землетрус
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
Серия землетрясений в Азербайджане
Грецію сколихнув потужний землетрус
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
Біля грецького острова Родос стався землетрус