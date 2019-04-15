Два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки.

Об этом сообщает Блокнот Молдова со ссылкой румынский Институт физики Земли.

Оба раза эпицентр подземных толчков зафиксирован в сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу.

Первое землетрясение было зарегистрировано в 06:31 по местному времени на глубине 29 км. Подземные толчки достигли магнитуды 2,3 балла по шкале Рихтера.

Второе землетрясение случилось сегодня ночью, в 22:41 по местному времени. Сила подземных толчков достигла 4,1 балла по шкале Рихтера на глубине 144 км. Землетрясению присудили II-ю степень интенсивности по шкале Меркалли.

Подземные толчки ощущались довольно интенсивно в ближайших от эпицентра населенных пунктах – Нехою (15 км), Ковасна (35 км), Ынторсура Бузэулуй (35), Тыргу Секуйеск (51 км), Вэлений де Мунте (51 км).

Напомним, 19 мая в Румынии произошло несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев.