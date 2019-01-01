Блокировки счетов по закону 115-ФЗ, начавшиеся в России два года назад, докатились до аннексированного Крыма.

«Сбербанк» блокировал десятки миллионов рублей на счету местной транспортной компании «Нова-Групп» по подозрению в «финансировании терроризма». Фуры с содой из оккупированного Крыма и продуктами питания с материка застряли в разных регионах пишут Новости Крыма.

Так, ООО «Нова-Групп» возило грузы как в оккупированный Крым (в основном продукты питания и сухие смеси), так и в центральные регионы России (чаще всего ликероводочную продукцию и соду). Поэтому для удобства клиентов в феврале 2019 года, помимо основного счета в местном банке РНКБ, компания открыла еще один - в «Сбербанке».

«Мы начали работать, с этим в «Сбербанке» никаких проблем не возникло, — говорит гендиректор компании Анатолий Цуркин, бывший министр транспорта и председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — Кроме того, нас заверили, что крымским компаниям они идут навстречу».

25 апреля из «Сбербанка» в компанию Цуркина поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счетам. Одновременно банк заблокировал деньги компании. Речь идет о десятках миллионов рублей, говорит гендиректор «Нова-Групп».

«Мы не только не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов и терпим убытки, но и нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы своим сотрудникам, за что нас накажут штрафными санкциями», — говорит Цуркин.

В итоге представители крымской компании были вынуждены вылететь в Москву, чтобы предоставить все необходимые документы и перевести средства со своего «сбербанковского» счета на счет в «РНКБ». Это им удалось.

Но полностью доступ к счету им не восстановили. Единственное чего добились представители «Нова-групп» — блокировку счета заменили на ограничение. Это значит, что интернет-банкинг для компании по-прежнему недоступен дистанционно из оккупированного Крыма бизнесмены не могут осуществлять денежные операции, но все эти услуги для них доступны в офисах «Сбербанка». Поскольку на аннексированном полуострове отделений этого банка нет из-за западных санкций, приходится летать на материк.

«Нас подозревают в финансировании терроризма, они так и сказали, когда мы общались по телефону, — рассказал Цуркин. — Почему мы стали террористами, нам не объясняют, хотя мы предоставили все документы, вплоть до документов на здание, в котором мы арендуем офис.

Причина, скорее всего, понятна: адрес ведения хозяйственной деятельности — "Республика Крым", так как отключили клиент-банк, но разрешили операции на бумажном носителе. Получается, приходя в банк с бумажной платежкой, я не подозреваюсь в финансировании террористической организаций, а находясь в Крыму и отправляя такую же платежку через клиент-банк — подозреваюсь».

Между тем ситуация, которая показалась крымским бизнесменам новой и неожиданной, никак не связана с санкциями, говорят эксперты рынка. Компании на материке действительно массово страдают от блокировки своих счетов банками, причем еще с 1 июля 2017 года. Именно тогда коммерческие банки РФ по требованию ЦБ начали активно применять на практике Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.