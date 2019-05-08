Каспийская флотилия получит свыше 10 единиц современного вооружения
|11:31 23.05.2019
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|Россия
Каспийская флотилия в 2019 году получит более десятка единиц современных образцов техники и вооружения.
Об этом сообщил командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, передает пресс-служба Минобороны России.
«До конца года на флотилию спланированы поставки более десятка современных образцов вооружения и военной техники, в том числе противодиверсионный катер проекта 21980 П-449, береговой ракетный комплекс «Бал» и беспилотные летательные аппараты», – сказал командующий.
Он напомнил, что с начала 2018 года соединения и воинские части Каспийской флотилии получили более 130 единиц нового вооружения и военной техники, в том числе буксирный катер ПР-04690, минометные комплексы, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», беспилотные летательные аппараты типа «Элерон» и «Орлан», бронетранспортеры БТР-82А.
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