Зенитчики ЮВО уничтожили ДРГ условного противника
|10:01 23.05.2019
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|Россия
Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) в рамках всеармейского этапа конкурса «Чистое небо» уничтожили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) условного противника.
По замыслу соревнований четыре группы по восемь человек высадились на берег Азовского моря с целью захвата парка боевой техники на полигоне в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Минобороні России.
Для создания условий, максимально приближенных к боевым, один из участков маршрута конкурса был оборудован мишенями, имитирующими живую силу условного противника. При прохождении данного участка на бронетранспортерах БТР-80 военнослужащим требовалось поразить мишени из автоматов АК-74 и воздушные цели из 7,62-мм пулемета ПКТ.
Также участники соревнований выполнили боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» по скоростной воздушной цели с места навстречу, вдогон и по внезапно появляющемуся ударному вертолету условного противника с места и в движении.
На протяжении всего маршрута соревнований военные водители бронетранспортеров БТР-80 преодолели различные препятствия: «брод», «косогор», «песчаный участок», «змейка» и «смещенный проход».
Ранее на полигоне ЮВО завершился второй этап всеармейского этапа конкурса "Чистое небо".
Всеармейский конкурс «Чистое небо» завершится 25 мая.
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