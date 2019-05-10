Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) в рамках всеармейского этапа конкурса «Чистое небо» уничтожили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) условного противника.

По замыслу соревнований четыре группы по восемь человек высадились на берег Азовского моря с целью захвата парка боевой техники на полигоне в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Минобороні России.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, один из участков маршрута конкурса был оборудован мишенями, имитирующими живую силу условного противника. При прохождении данного участка на бронетранспортерах БТР-80 военнослужащим требовалось поразить мишени из автоматов АК-74 и воздушные цели из 7,62-мм пулемета ПКТ.

Также участники соревнований выполнили боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» по скоростной воздушной цели с места навстречу, вдогон и по внезапно появляющемуся ударному вертолету условного противника с места и в движении.

На протяжении всего маршрута соревнований военные водители бронетранспортеров БТР-80 преодолели различные препятствия: «брод», «косогор», «песчаный участок», «змейка» и «смещенный проход».

Ранее на полигоне ЮВО завершился второй этап всеармейского этапа конкурса "Чистое небо".

Всеармейский конкурс «Чистое небо» завершится 25 мая.