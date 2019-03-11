Чорноморські порти анексованого Криму і Росії зазнали збитків через санкції

09:31 23.05.2019 0 комментариев Крым

Чорноморські порти анексованого Криму а Росаї в 2018 році зазнали збитків на суму понад 760 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів доларів) через санкції.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, пише Радіо Свобода.

«Збитковість «Адміністрації морських портів Чорного моря», є одним із головних результатів комплексної, скоординованої санкційної політики ЄС і США та України», – йдеться в повідомленні.

Морські порти, розташовані на території анексованого Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта), закриті розпорядженням української влади в 2014 році.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України неодноразово заявляли, що заходження суден під іноземними прапорами в закриті морські порти і термінали, розташовані в Криму і Севастополі, «є порушенням норм міжнародного права», і такі дії «підривають суверенітет України».

Варто зауважити, що до складу «Адміністрації морських портів Чорного моря» входять не тільки морські порти тимчасово окупованого Кримського півострова – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта, а й порти Краснодарського краю зокрема ті, що знаходяться у містах Новоросійськ, Сочі, Туапсе, Тамань, Геленджик та Анапа.



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