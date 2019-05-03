Новий головком НАТО заявив про плани розширити військову підтримку України / Відео
|08:31 23.05.2019
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|Украина
Новий головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Волтерс на прес-конференції за підсумками засідання військового комітету альянсу заявив, що НАТО буде і далі надавати військову підтримку Україні.
Про це інформує УНН.
“Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильне співробітництво в сфері навчання, яке у нас було в останні роки”, — заявив він.
За його словами, співпраця з Києвом триватиме і набиратиме обертів для того, що Україна могла забезпечити захист своїх територій.
У свою чергу голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч з колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктором Муженко, який був звільнений новим українським президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері.
Раніше, голова Військового комітету НАТО закликав Росію звільнити Крим.
Відео NATO News
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