Новий головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Волтерс на прес-конференції за підсумками засідання військового комітету альянсу заявив, що НАТО буде і далі надавати військову підтримку Україні.

Про це інформує УНН.

“Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильне співробітництво в сфері навчання, яке у нас було в останні роки”, — заявив він.

За його словами, співпраця з Києвом триватиме і набиратиме обертів для того, що Україна могла забезпечити захист своїх територій.

У свою чергу голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч з колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктором Муженко, який був звільнений новим українським президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері.

Раніше, голова Військового комітету НАТО закликав Росію звільнити Крим.

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