МЗС Британії: РФ шукає слабкі місця в об'єктах національної інфраструктури

08:01 23.05.2019 0 комментариев Россия

Глава МЗС Сполученого Королівства Джеремі Хант стверджує, що російські спецслужби займаються пошуком слабких місць в критично важливих об’єктах національної інфраструктури багатьох країн. 

Про це йдеться в його промові, витяги з якої в четвер,  23 травня, наводить “Радіо Свобода” напередодні виступу британського міністра закордонних справ на конференції НАТО з питань кібербезпеки, передає УНН.

“Ми вважаємо, що російські спецслужби взяли на приціл критично важливі об’єкти національної інфраструктури у багатьох країнах для того, щоб знайти їх уразливі місця. Ця глобальна кампанія також має на меті поставити під загрозу основні урядові мережі. Я можу повідомити, що за останні 18 місяців Національний центр кібербезпеки (National Cyber Security Centre, NCSC) поділився з 16 країнами-союзниками НАТО і з ще більшою кількістю держав, що не входять до альянсу, своєю інформацією і оцінкою по російській кіберактівності в їх країнах”, - випливає з промови Ханта, з якою він виступить 23 травня в Лондоні.

“Останні події показують, що наші противники розцінюють демократичні вибори як ключову вразливість відкритого суспільства. Ми повинні бути гранично ясні, що будь-які кібероперації, розроблені для того, щоб маніпулювати виборчими системами іншої країни і змінити результат, стануть порушенням положень міжнародного права і виправдають пропорційну відповідь . Разом у нас є різні варіанти дій у відповідь на будь-які атаки, які не дотягують до порогового рівня застосування П’ятої статті (Договору про колективну й обороні). Ми повинні бути готові застосувати їх”, — йдеться в посланні британського дипломата.



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