Московський міський суд у середу, 22 травня, визнав "законним" продовження арешту вісьмом військовополоненим українським морякам, незаконно затриманим під час атаки РФ на корабельну групу ВМС України у Керченській протоці.

"Мосміськсуд 22.05.19 розглянув апеляційні скарги захисту двох "четвірок" військовополонених українських моряків. Постанови Лефортовського районного суду Москви залишені без зміни", - пише на своїй сторінці у Facebook адвокат українців Микола Полозов, передає ZN,UA.

Засідання проходило в закритому режимі, на ньому розглядалося продовження арешту Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергію Попова, Андрія Шевченка, В'ячеслава Зінченка, Дениса Гриценка, Андрія Драча і Михайла Власюка.

Апеляції інших військовополонених моряків російський суд розгляне 27 травня. У понеділок, 20 травня, суд залишив під арештом вісьмох українців.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці термін тримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам – до 24 липня.