Сьогодні на державному підприємстві працюють у кілька змін, але продовжують будувати легендарні українські літаки.

Просто зараз в ангарах «Антонова» будують п’ять машин, ще близько десятка на постійному обслуговуванні. До того ж, тримають на льоту сотню машин, які в різні роки закупила Індія, пише Військовий навігатор України.



Повідомлялося, що українські транспортні літаки Ан-124-100 «Руслан» ще як мінімум три роки будуть здійснювати перевезення для НАТО. Відповідний контракт був підписаний між представниками Альянсу і державного підприємства «Антонов».



Контракт був укладений до 31 грудня 2021 року. Відповідно до домовленості, починаючи з 1 січня 2019 року «Антонов» надає два літаки Ан-124-100 для виконання авіаперевезень в інтересах учасників програми SALIS.

За даними з офіційного сайту НАТО, замовниками оренди літаків у межах програми SALIS є 10 країн-членів Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Люксембург, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.

Як повідомляли в Мінекономрозвитку на початку року, ДП «Антонов» 2019 року планує продовжити реалізацію програми імпортозаміщення (заміни російських комплектуючих на українські аналоги і комплектуючі з Канади, Китаю і США) і відновити серію випуску літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178.

7 лютого, за поданням Мінекономрозвитку, уряд затвердив фінансовий план ДП «Антонов» на 2019 рік.

Згідно з документом, у поточному році ДП «Антонов» планує отримати близько 6,1 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції, з яких 5,9 млрд грн — на зовнішніх ринках та 200 млн грн — в Україні. Серед основних статей запланованого доходу 263 млн грн також надійдуть від надання інжинірингових послуг, 73 млн грн — від науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і 32,5 млн грн — від роялті.

2019 року держпідприємство планує сплатити на користь держави понад 1 млрд гривень, зокрема податків, зборів, включаючи відрахування 30% чистого прибутку ДП «Антонов», на суму 214,5 млн грн.

«Підтримка розвитку авіапромисловості — один із пріоритетів Мінекономрозвитку та уряду України. Зокрема, рік тому з нашої ініціативи підприємства сфери літакобудування були звільнені від сплати ввізного мита і ПДВ на технічні прилади та устаткування для виробництва авіатехніки, щоб спрямувати більше коштів на модернізацію продукції та виробництво нової», — зазначив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Крім того, фінплан ДП «Антонов» передбачає збільшення чистого доходу від реалізації продукції на 21% порівняно з 2018 роком. У тому числі на 22,1% за напрямком «вантажний авіаційний транспорт» і на 312,7% за напрямком «виробництво літальних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування».