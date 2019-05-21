Україна відновила виробництво літаків, використовуваних НАТО для перевезень
|21:01 22.05.2019
|0 комментариев
|Украина
Сьогодні на державному підприємстві працюють у кілька змін, але продовжують будувати легендарні українські літаки.
Просто зараз в ангарах «Антонова» будують п’ять машин, ще близько десятка на постійному обслуговуванні. До того ж, тримають на льоту сотню машин, які в різні роки закупила Індія, пише Військовий навігатор України.
Повідомлялося, що українські транспортні літаки Ан-124-100 «Руслан» ще як мінімум три роки будуть здійснювати перевезення для НАТО. Відповідний контракт був підписаний між представниками Альянсу і державного підприємства «Антонов».
Контракт був укладений до 31 грудня 2021 року. Відповідно до домовленості, починаючи з 1 січня 2019 року «Антонов» надає два літаки Ан-124-100 для виконання авіаперевезень в інтересах учасників програми SALIS.
За даними з офіційного сайту НАТО, замовниками оренди літаків у межах програми SALIS є 10 країн-членів Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Люксембург, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.
Як повідомляли в Мінекономрозвитку на початку року, ДП «Антонов» 2019 року планує продовжити реалізацію програми імпортозаміщення (заміни російських комплектуючих на українські аналоги і комплектуючі з Канади, Китаю і США) і відновити серію випуску літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178.
7 лютого, за поданням Мінекономрозвитку, уряд затвердив фінансовий план ДП «Антонов» на 2019 рік.
Згідно з документом, у поточному році ДП «Антонов» планує отримати близько 6,1 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції, з яких 5,9 млрд грн — на зовнішніх ринках та 200 млн грн — в Україні. Серед основних статей запланованого доходу 263 млн грн також надійдуть від надання інжинірингових послуг, 73 млн грн — від науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і 32,5 млн грн — від роялті.
2019 року держпідприємство планує сплатити на користь держави понад 1 млрд гривень, зокрема податків, зборів, включаючи відрахування 30% чистого прибутку ДП «Антонов», на суму 214,5 млн грн.
«Підтримка розвитку авіапромисловості — один із пріоритетів Мінекономрозвитку та уряду України. Зокрема, рік тому з нашої ініціативи підприємства сфери літакобудування були звільнені від сплати ввізного мита і ПДВ на технічні прилади та устаткування для виробництва авіатехніки, щоб спрямувати більше коштів на модернізацію продукції та виробництво нової», — зазначив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Крім того, фінплан ДП «Антонов» передбачає збільшення чистого доходу від реалізації продукції на 21% порівняно з 2018 роком. У тому числі на 22,1% за напрямком «вантажний авіаційний транспорт» і на 312,7% за напрямком «виробництво літальних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування».
Ещё на эту тему:
Одесский авиазавод будет выпускать самолеты совместно с Чехией и США
Азербайджан заинтересован в покупке 10 украинских самолетов Ан-178
"Антонов" договорился с подразделением Boeing о взаимодействии по производству самолетов
Украина пожаловалась на Россию в ICAO за несанкционированное продление летной годности самолетов Ан
«Антонов» представит в Турции самолет Ан-77 - альтернативу совместной с РФ разработке / Видео
В Одессе запустили серийное производство сверхлегких самолетов Y-1 «Дельфин» / Фото
Украинский завод будет обслуживать Boeing и Airbus
"Антонов" отправит свой новый самолет Ан-132Д в Париж
Антонов показал самолет нового поколения / Видео
Самолет Ан-132D без деталей из РФ поднялся в небо / Фото / Видео