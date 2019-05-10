Принимавшая участие в обороне Севастополя 30-я бронебашенная батарея может быть модернизирована.

Как заявил командующий Черноморским флотом страны-агрессора Игорь Осипов, решается вопрос о дальнейшей судьбе военного объекта, пишет Крыминформ.

Осипов сообщил, что батарея входит в состав Черноморского флота, военнослужащие которого охраняют и обслуживают военный объект.

30-я батарея расположена в севастопольском поселке Любимовка и включает две трехорудийные башни, в которых установлены корабельные пушки калибра 305 мм. Ее строительство началось более 100 лет назад. Гарнизон батареи был сформирован в 1937 году, а в 1941-1942 годах красноармейцы-артиллеристы приняли участие в обороне Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Артиллеристы вели огонь не по морским целям, как предполагалось при строительстве объекта, а по сухопутным.