Правозащитный центр «Мемориал» признал крымских татар, задержанных 27-28 марта в ходе массовых облав в аннексированном Крыму и Ростовской области России, политическими заключенными.

Об этом говорится в заявлении правозащитников, сделанном 22 мая, пишет QHA.

«Мемориал» выступил с требованием немедленно освободить их и прекратить уголовное преследование всех 24-х крымских татар.

В заявлении отмечается, что признание их узниками совести основывалось на международном Руководстве по определению понятия «политический заключенный».

Правозащитники считают безосновательным объявление «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией и отмечают, что ни в одном из известных им уголовных дел, в рамках которых за решеткой оказались уже более 250 мусульман, нет признаков не только терроризма, но и подготовки или хотя бы обсуждения терактов и применения оружия.

Более того, аресты в аннексированном Крыму «Мемориал» назвал репрессиями «против мирного общественного сопротивления политическим репрессиям Кремля в Крыму».

Большинство арестованных связаны с правозащитным движением «Крымская солидарность», которое поддерживает жертв преследований. Весьма вероятно, что в этой ситуации удобное и уже привычное обвинение в участии в «Хизб ут-Тахрир» стало лишь предлогом и инструментом подавления общественной солидарности и гражданской активности крымских татар.

В апреле «Мемориал» признал военнопленных украинских моряков политзаключенными. По мнению российских правозащитников, международное право не признает законность оккупации и аннексии Россией Крыма и связанные с этим претензии РФ на установление морской границы по 12-мильной зоне от береговой линии Крыма, в которую зашли украинские военные суда 25 ноября 2018 года.