В оккупированном Севастополе демографическая ситуация ухудшается

19:31 22.05.2019 0 комментариев Крым

Рождаемость падает, браки регистрируют реже — такие показатели демографической ситуации в регионе представила "Уполномоченный по правам ребенка" в оккупированном Севастополе Марина Песчанская.

Об этом пишут Примечания.

«Демографическая ситуация ухудшается снижением количества регистрируемых браков. По данным Управления ЗАГС города Севастополя, в 2018 году было создано 3835 новых семей, что на 485 меньше, чем в предыдущем», — констатирует "Уполномоченный по правам ребёнка" в оккупированном Севастополе Марина Песчанская.

По словам Песчанской, в городе наблюдается рост заболеваний нервной системы и психиатрического профиля среди несовершеннолетних. Всего на диспансерном учёте психиатров состоит 1565 севастопольских детей.

«Психоневрологический интернат в городе Севастополе жизненно необходим. В связи с его отсутствием в регионе выявлена проблема перевода детей-инвалидов из севастопольских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в специализированные детские дома-интернаты психоневрологического профиля других регионов Российской Федерации», — заявила Песчанская.

Кроме того, в городе необходимо создание лечебно-реабилитационного онкологического центра с отделением для детей, заявила она. В 2018 году на диспансерном учёте состояло 87 севастопольских детей с онкологическими заболеваниями – один ребёнок умер.

Однако, согласно ответу департамента капитального строительства города Севастополя, в соответствии с медико-техническим заданием на разработку проекта строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра по объекту детское отделение не предусмотрено, сообщила Уполномоченный по правам ребёнка. 



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