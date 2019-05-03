Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар

19:01 22.05.2019 0 комментариев Турция

Турция сегодня поддерживает борьбу крымских татар, так же как делала это всегда.

Об этом сказал глава Управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при турецком правительстве (YTB) Абдулла Эрен по завершении мероприятия, организованного YTB и Ассоциацией культуры и солидарности крымских тюрок в связи с 75-й годовщиной депортации крымских татар, пишет Анадолу

По его словам, YTB делает все возможное для того, чтобы события депортации крымских татар 1944 года не стерлись из памяти человечества. 

За последние 200 лет, в частности после распада Османского государства, человечеству пришлось пережить ужасные страдания, сказал Эрен. 

В конце XIX-начале XX веков на Балканах, Кавказе, в Северной Африке и на Ближнем Востоке произошли крупные трагедии. Эти трагедии имели место и на протяжении всего XX века, отметил глава YTB. 

YTB считает своим долгом напоминать о пережитых сообща страданиях и трагедиях во имя светлого будущего следующих поколений, отметил Эрен. 

По его словам, гости из Украины, Крыма, свидетели депортации, рассказали на мероприятии о пережитой в прошлом боли. 

«Цель нынешнего мероприятия - отдать дань памяти предков, рассказать молодежи о том, что пережили их деды. Для этого были изучены документальные фильмы и архивы. Сегодня, спустя 75 лет часть крымских татар вернулась в родные дома, часть осталась в странах, куда попала во время депортации. Крымские татары есть и в Турции. К сожалению, история повторяется. Сегодня мы столкнулись с похожей, совершенно неприемлемой для нас ситуацией в том же регионе», - сказал Эрен.

Глава YTB выразил надежду на то, что будущие поколения извлекут необходимые уроки из произошедших в прошлом событий.

«Борьба крымских татар продолжается в политической, культурной, социологической и экономической плоскости. Мы делаем все возможное для того, чтобы эти события не стерлись из памяти. Турция и сегодня поддерживает крымских татар, так же как делала это всегда», - подчеркнул Эрен. 



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