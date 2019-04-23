Узбережжя окупованого Криму патрулював американський стратегічний безпілотник / Мапа

18:31 22.05.2019 0 комментариев Крым

Вчора, 21 травня 2019-го року лінію розмежування на Донбасі та узбережжя окупованого Кримського півострова патрулював американський стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk.

Про це повідомляє Український мілітарний портал/

О 5-й ранку він злетів з авіабази Сігонелла в Італії та через повітряний простір Греції, Болгарії та Румунії близько 7-ї увійшов на територію України.

З 8-ї до 15:30 він здійснював моніторинг ситуації вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Маршрут польоту RQ-4B Global Hawk на Донбасі 22 травня 2019-го року Мапа: PlaneRadar
Згодом з перельотом через Запорізьку та Херсонську область перелетів до акваторії Чорного моря де до 19-ї облітав узбережжя окупованого Кримського півострова:

Маршрут польоту RQ-4B Global Hawk вздовж узбережжя Криму 22 травня 2019-го року Мапа: PlaneRadar

О 17-й літак Військово-морського флоту США P-8A Poseidon розпочав патрулювання вздовж узбережжя окупованого Росією Кримського півострова.

Він також базується на авіабазі Сігонелла в Італії.

Маршрут польоту P-8A Poseidon вздовж узбережжя Криму 22 травня 2019-го року Мапа: PlaneRadar

P-8A Poseidon провів обльоти поблизу окупованого Севастополя та бази Чорноморського флоту ВМФ Росії у Новоросійську, після чого о 19:30 завершив свій політ.



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