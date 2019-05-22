Парламент Британії схвалив заміну санкціям ЄС проти Росії після Brexit
|18:01 22.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Палата громад Великої Британії схвалила регламент щодо санкцій проти Росії, який набуде чинності після того, як країна вийде з Європейського союзу.
Підсумки голосування оприлюднено на сайті парламенту. "За" проголосували 294 члени Палати громад, проти - 184.Про це повідомляє "Європейська правда".
Як стверджується у пояснювальному меморандумі до документа, регламент спрямований на забезпечення ефективного санкційного режиму стосовно Росії після виходу країни з ЄС.
Коли документ набуде чинності, нові британські санкції замінять з практично таким же ефектом режим санкцій ЄС щодо дій Росії проти України, який зараз діє відповідно до законодавства Євросоюзу.
У документі прописані критерії, за якими Лондон ухвалюватиме рішення про санкції щодо фізичних або юридичних осіб.
Стверджується, що санкційний режим покликаний заохотити Росію припинити дії з дестабілізації України, підриву чи загрози її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності.
У Британії наразі діють три режими санкцій щодо Росії відповідно до рішень Євросоюзу:
- санкції від березня 2014 року за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України щодо певних фізичних та юридичних осіб;
- торговельні та фінансові секторальні санкції від липня 2014 року;
- санкції від червня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Росією півострову Крим та Севастополя.
Ещё на эту тему:
Британская компания требует от России гарантий, что ее продукция на попадет в оккупированный Крым
Аксенов обещает наладить международное авиасообщение с оккупированным Крымом, как только получит "заявки"
Санкции: Стеклотару для винзаводов аннексированного Крыма закупают через посредников
Небажання РФ виконувати рішення Морського трибуналу може призвести до посилення санкцій
США мають намір конфіскувати вперше затримане за порушення санкцій судно КНДР - приклад для Криму
Оккупанты снова обещают абсолютно исключить национальный роуминг в аннексированном Крыму
Оккупанты завели дело на "организатора бутылочной блокады" аннексированного полуострова
Производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций
Оккупанты обещают запустить онлайн-сервис аренды жилья для отдыха, аналогичного Airbnb и Booking.com.