Парламент Британії схвалив заміну санкціям ЄС проти Росії після Brexit

18:01 22.05.2019 0 комментариев Крым

Палата громад Великої Британії схвалила регламент щодо санкцій проти Росії, який набуде чинності після того, як країна вийде з Європейського союзу.

Підсумки голосування оприлюднено на сайті парламенту. "За" проголосували 294 члени Палати громад, проти - 184.Про це повідомляє "Європейська правда".

Як стверджується у пояснювальному меморандумі до документа, регламент спрямований на забезпечення ефективного санкційного режиму стосовно Росії після виходу країни з ЄС.

Коли документ набуде чинності, нові британські санкції замінять з практично таким же ефектом режим санкцій ЄС щодо дій Росії проти України, який зараз діє відповідно до законодавства Євросоюзу.

У документі прописані критерії, за якими Лондон ухвалюватиме рішення про санкції щодо фізичних або юридичних осіб.

Стверджується, що санкційний режим покликаний заохотити Росію припинити дії з дестабілізації України, підриву чи загрози її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності.

У Британії наразі діють три режими санкцій щодо Росії відповідно до рішень Євросоюзу:

- санкції від березня 2014 року за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України щодо певних фізичних та юридичних осіб;

- торговельні та фінансові секторальні санкції від липня 2014 року;

- санкції від червня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Росією півострову Крим та Севастополя.



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