Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
|17:31 22.05.2019
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|Болгария
Болгарія та Греція починають будівництво трубопроводу для транспортування азербайджанського газу до Болгарії, щоб зменшити майже повну залежність країни від поставок російського газу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.
У середу на церемонії біля кордону два прем'єр-міністри Бойко Борисов і Алексіс Ципрас спостерігали за офіційним початком будівництва 182-кілометрового трубопроводу-перемички між газотранспортними системами двох країн.
Планується, що трубопровід добудують до кінця 2020 року, до запуску Трансадріатичного газопроводу, яким азербайджанський газ буде поставлятися в Європу.
Очікується, що цей трубопровід обійдеться у 220 мільйонів євро. Його прогнозована потужність - від 3 до 5 мільярдів кубічних метрів на рік.
Інтерконнектор між Грецією та Болгарією планували почати будувати ще на початку 2018 року, але проект був призупинений через оскарження тендерних процедур.
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