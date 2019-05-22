Болгарія та Греція починають будівництво трубопроводу для транспортування азербайджанського газу до Болгарії, щоб зменшити майже повну залежність країни від поставок російського газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

У середу на церемонії біля кордону два прем'єр-міністри Бойко Борисов і Алексіс Ципрас спостерігали за офіційним початком будівництва 182-кілометрового трубопроводу-перемички між газотранспортними системами двох країн.

Планується, що трубопровід добудують до кінця 2020 року, до запуску Трансадріатичного газопроводу, яким азербайджанський газ буде поставлятися в Європу.

Очікується, що цей трубопровід обійдеться у 220 мільйонів євро. Його прогнозована потужність - від 3 до 5 мільярдів кубічних метрів на рік.

Інтерконнектор між Грецією та Болгарією планували почати будувати ще на початку 2018 року, але проект був призупинений через оскарження тендерних процедур.