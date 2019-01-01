ДПСУ: У морі та внутрішніх водах спостерігається збільшення правопорушень
|17:01 22.05.2019
|0 комментариев
|Украина
У прибережній зоні, в територіальному морі та у внутрішніх водах фіксується збільшення правопорушень прикордонного режиму.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Так, упродовж останніх двох тижнів підрозділи Морської охорони виявили та розпізнали понад 600 суден та плавзасобів різної модифікації, було проведено огляд 113 з них.
"Відмічається збільшення правопорушень прикордонного режиму у прибережній зоні, в територіальному морі та у внутрішніх водах. Так, зафіксовано півсотні порушень прикордонного та природоохоронного законодавства на морі. Це майже 70 % всіх правопорушень із початку сезону малої навігації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили прикордонники, здебільшого порушення прикордонного режиму полягає у відсутності документів, які посвідчують особу, та виході за двомильну зону без засобів зв’язку.
Водночас, частішають й випадки порушення природоохоронного законодавства.
У ДПСУ зазначили що, враховуючи, що сезон малої навігації набирає обертів, інтенсивність заходів суден у чорноморські порти, рух суден Дунаєм та активність рибалок на Азові також зростає день у день, кількість виходів на службу корабельно-катерного складу зросла у середньому до 10 за добу.
"У службі одночасно задіяно понад 20 кораблів та катерів, що патрулюють близько 2 тис. морських миль за тиждень", - уточнили у прикордонній службі.
Ещё на эту тему:
IMO взялася за розв’язання проблеми незаконної реєстрації суден
Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров"
Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі
Строительство альтернативы Босфору стартует в 2019 году
Правительство Украины намерено реализовать проект строительства глубоководного канала
В Турции прогнозируют рост судоходства по Босфору из-за американских санкций против Ирана
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
Украина оказалась в «черном списке» Paris MOU
Піратство ФСБ РФ продовжується поблизу Бердянська / Карта Фото
Ситуация в Азовском море: российские оккупанты продолжают беспредел с блокированием украинских и иностранных кораблей / Карта
DSME внедрит «облачную» систему управления судами
Украина официально подтвердила согласие на проведение аудита IMO