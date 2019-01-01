ДПСУ: У морі та внутрішніх водах спостерігається збільшення правопорушень

17:01 22.05.2019 0 комментариев Украина

У прибережній зоні, в територіальному морі та у внутрішніх водах фіксується збільшення правопорушень прикордонного режиму. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Так, упродовж останніх двох тижнів підрозділи Морської охорони виявили та розпізнали понад 600 суден та плавзасобів різної модифікації, було проведено огляд 113 з них.

"Відмічається збільшення правопорушень прикордонного режиму у прибережній зоні, в територіальному морі та у внутрішніх водах. Так, зафіксовано півсотні порушень прикордонного та природоохоронного законодавства на морі. Це майже 70 % всіх правопорушень із початку сезону малої навігації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили прикордонники, здебільшого порушення прикордонного режиму полягає у відсутності документів, які посвідчують особу, та виході за двомильну зону без засобів зв’язку.

Водночас, частішають й випадки порушення природоохоронного законодавства.

У ДПСУ зазначили що, враховуючи, що сезон малої навігації набирає обертів, інтенсивність заходів суден у чорноморські порти, рух суден Дунаєм та активність рибалок на Азові також зростає день у день, кількість виходів на службу корабельно-катерного складу зросла у середньому до 10 за добу.

"У службі одночасно задіяно понад 20 кораблів та катерів, що патрулюють близько 2 тис. морських миль за тиждень", - уточнили у прикордонній службі.



Ещё на эту тему:

12:21 08.04.2019
IMO взялася за розв’язання проблеми незаконної реєстрації суден
10:01 25.02.2019
Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров"
20:10 23.11.2018
Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі
18:42 15.11.2018
Строительство альтернативы Босфору стартует в 2019 году
12:07 26.10.2018
Правительство Украины намерено реализовать проект строительства глубоководного канала
16:48 04.10.2018
В Турции прогнозируют рост судоходства по Босфору из-за американских санкций против Ирана
20:04 05.09.2018
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
12:49 20.06.2018
Украина оказалась в «черном списке» Paris MOU
09:34 06.06.2018
Піратство ФСБ РФ продовжується поблизу Бердянська / Карта Фото
22:22 04.06.2018
Ситуация в Азовском море: российские оккупанты продолжают беспредел с блокированием украинских и иностранных кораблей / Карта
18:13 24.05.2018
DSME внедрит «облачную» систему управления судами
21:40 18.05.2018
Украина официально подтвердила согласие на проведение аудита IMO
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО провели комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
11:01 22.05.2019
Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
19:45 21.05.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
Все новости страны
Россия Россия
16:31 22.05.2019
На полигоне ЮВО завершился второй этап всеармейского этапа конкурса "Чистое небо"
14:01 22.05.2019
Санкции: Зеленодольский завод сдвинул сроки сдачи Каракуртов "вправо" / Фото
09:01 22.05.2019
США вводять санкції проти російського заводу, який виробляє ракети для С-300 і С-400
20:01 21.05.2019
Бойцы спецназа ЮВО совершили более 20 тыс прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
Все новости страны
Украина Украина
21:01 22.05.2019
Україна відновила виробництво літаків, використовуваних НАТО для перевезень
20:31 22.05.2019
Оккупанты решили из экскурсионного объекта в Севастополе сделать военный
20:01 22.05.2019
Облавы в Крыму: "Мемориал" признал задержанных в марте крымских татар политзаключенными
19:31 22.05.2019
В оккупированном Севастополе демографическая ситуация ухудшается
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс