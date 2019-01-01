У прибережній зоні, в територіальному морі та у внутрішніх водах фіксується збільшення правопорушень прикордонного режиму.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Так, упродовж останніх двох тижнів підрозділи Морської охорони виявили та розпізнали понад 600 суден та плавзасобів різної модифікації, було проведено огляд 113 з них.

"Відмічається збільшення правопорушень прикордонного режиму у прибережній зоні, в територіальному морі та у внутрішніх водах. Так, зафіксовано півсотні порушень прикордонного та природоохоронного законодавства на морі. Це майже 70 % всіх правопорушень із початку сезону малої навігації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили прикордонники, здебільшого порушення прикордонного режиму полягає у відсутності документів, які посвідчують особу, та виході за двомильну зону без засобів зв’язку.

Водночас, частішають й випадки порушення природоохоронного законодавства.

У ДПСУ зазначили що, враховуючи, що сезон малої навігації набирає обертів, інтенсивність заходів суден у чорноморські порти, рух суден Дунаєм та активність рибалок на Азові також зростає день у день, кількість виходів на службу корабельно-катерного складу зросла у середньому до 10 за добу.

"У службі одночасно задіяно понад 20 кораблів та катерів, що патрулюють близько 2 тис. морських миль за тиждень", - уточнили у прикордонній службі.