Голова Військового комітету НАТО закликав Росію звільнити Крим
|13:20 22.05.2019
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|Крым
НАТО не визнає незаконну анексію Криму і вимагає від Росії звільнити захоплених в минулому році українських моряків і кораблі.
Про це заявив головнокомандувач Військово-повітряних сил, голова Військового комітету НАТО на 181-й сесії Військового комітету Стюарт Піч під час вступного слова перед початком засідання, передає УНН.
"Сьогодні відбудеться спільне засідання з партнерами. Просто для ясності: цей Альянс не визнавав і не визнає незаконну анексію Криму. Ми продовжуємо закликати Росію звільнити Крим і припинити підтримку бойовиків в Україні. Ми також закликаємо Росію звільнити моряків і кораблі, захоплені в листопаді минулого року біля Азовського моря", - заявив військовий.
Він зазначив, що, з огляду на ситуацію, яка складається в Чорноморському регіоні, НАТО наростив рівень співпраці з Україною і Грузією, які були і залишаються важливими партнерами Альянсу.
Нагадаємо, на засіданні Військового комітету НАТО, присвяченому Україні, обговорюватимуть допомогу Збройним силам України.
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