На полигоне ЮВО завершился второй этап всеармейского этапа конкурса "Чистое небо"
|16:31 22.05.2019
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|Россия
В ходе второго дня этапа всеармейского конкурса «Чистое небо» на полигоне «Ейский» учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск отделения переносных зенитных ракетных комплексов состязались в стрельбе по скоростной воздушной цели с места, в движении, навстречу, вдогон и по внезапно появляющейся мишени.
Водители БТР-80 также соревновались в управлении боевых машин с преодолением препятствий «брод», «холм», «противотанковый ров с проходом», «косогор», «песчаный участок», «змейка», «габаритная восьмерка», «прямоугольный проход» и «S-образное препятствие», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Протяженность маршрута на специально подготовленной трассе для второго этапа конкурса составила 14,2 км.
Кроме того, в ходе второго этапа проведена спринтерская гонка среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» на бронетранспортерах БТР-80.
Всеармейский конкурс «Чистое небо» завершится 25 мая. Сильнейшее подразделение ПВО представит Вооруженные Силы Российской Федерации на Международном конкурсе «Чистое небо», который состоится в августе текущего года.
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