В ходе второго дня этапа всеармейского конкурса «Чистое небо» на полигоне «Ейский» учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск отделения переносных зенитных ракетных комплексов состязались в стрельбе по скоростной воздушной цели с места, в движении, навстречу, вдогон и по внезапно появляющейся мишени.

Водители БТР-80 также соревновались в управлении боевых машин с преодолением препятствий «брод», «холм», «противотанковый ров с проходом», «косогор», «песчаный участок», «змейка», «габаритная восьмерка», «прямоугольный проход» и «S-образное препятствие», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Протяженность маршрута на специально подготовленной трассе для второго этапа конкурса составила 14,2 км.

Кроме того, в ходе второго этапа проведена спринтерская гонка среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» на бронетранспортерах БТР-80.

Всеармейский конкурс «Чистое небо» завершится 25 мая. Сильнейшее подразделение ПВО представит Вооруженные Силы Российской Федерации на Международном конкурсе «Чистое небо», который состоится в августе текущего года.