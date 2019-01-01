В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
|16:01 22.05.2019
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|Азербайджан
Очередное заседание комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузии состоится 23-24 мая в Баку.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, передает агентство Эхо Кавказа.
Делегации возглавят заместители министров иностранных дел - Халаф Халафов и Лаша Дарсалия. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, комиссия возобновляет свою работу после восьмилетнего перерыва.
Bопрос о делимитации актуализировался после того, как в Грузии развернулись обсуждения относительно статуса монастырского комплекса Давид Гареджи, расположенного по обе стороны границы.
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