Британская компания требует от России гарантий, что ее продукция на попадет в оккупированный Крым
|15:31 22.05.2019
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|Крым
Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов – британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в оккупированный Крым.
О соответствующем запросе британцев Известиям рассказал сотрудник одной из российских компаний, входящих в первую десятку по оптовой и розничной продаже медоборудования и различных товаров для здоровья.
По его словам, «рынок монопольный, поэтому они диктуют условия, какие хотят».
«Во-первых, это некорректное требование, поскольку инвалиды по слуху никакого отношения к санкционной политике не имеют. Во-вторых, Крымский мост открыт, по нему люди возят все, что посчитают нужным», – считает собеседник издания.
Представитель Всероссийской ассоциации глухих заверил: на ситуации со слабослышащими людьми на аннексированном полуострове такого рода "политические ультиматумы" никак не скажутся.
В свою очередь постпред оккупированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал подобные условия "противоречащими международному праву и общечеловеческим нормам".
Страны ЕС ввели санкции в отношени Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году. За время оккупации санкционный список расширялся и продлевался.
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