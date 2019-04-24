Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов – британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в оккупированный Крым.

О соответствующем запросе британцев Известиям рассказал сотрудник одной из российских компаний, входящих в первую десятку по оптовой и розничной продаже медоборудования и различных товаров для здоровья.

По его словам, «рынок монопольный, поэтому они диктуют условия, какие хотят».

«Во-первых, это некорректное требование, поскольку инвалиды по слуху никакого отношения к санкционной политике не имеют. Во-вторых, Крымский мост открыт, по нему люди возят все, что посчитают нужным», – считает собеседник издания.

Представитель Всероссийской ассоциации глухих заверил: на ситуации со слабослышащими людьми на аннексированном полуострове такого рода "политические ультиматумы" никак не скажутся.

В свою очередь постпред оккупированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал подобные условия "противоречащими международному праву и общечеловеческим нормам".

Страны ЕС ввели санкции в отношени Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году. За время оккупации санкционный список расширялся и продлевался.