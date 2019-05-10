Подводная лодка Черноморского флота страны- агрессора «Ростов-на-Дону» вышла в море для проведения совместных учений с надводными кораблями и морской авиацией.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В рамках выхода в море экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями, а также проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении. Помимо этого, личный состав дизель-электрической подводной лодки тренируется в ходе внутрикорабельных учений по управлению кораблём и отрабатывает алгоритм действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами – как в дрейфе, так и на ходу», – говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи кораблей Черноморского флота страны-агрессора провели специальное учение по приему и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Чёрного моря. «В рамках специального учения экипаж многоцелевого судна обеспечения «ВТН-73» отработал доснабжение фрегатов различными видами горюче-смазочных материалов и материальных средств траверзным способом на ходу. В мероприятии были задействованы экипажи фрегатов «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен», – уточнили в пресс-службе.

Во время этого учения экипажи кораблей отработали порядок совместного и одиночного маневрирования с целью занятия наиболее удобных позиций для приема-передачи грузов.