Зеленодольский завод имени Горького планирует передать ВМФ пять малых ракетных кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт", к 2021 году.

Об этом сообщается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности предприятия за 2018 год, передает Mil.Press FlotProm.

"По контракту 1620187304231412209015638 от 05 августа 2016 года ведется строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 зав. №№ 801 – "Циклон", 802 – "Аскольд" (заложен как "Муссон" – ред.), 803 – "Амур" (заложен как "Пассат" – ред.), 804 – "Туча", 805 – "Меркурий" (заложен как "Смерч", переименование в "Меркурий", по информации издания, отменено в связи с присвоением имени героического брига корвету проекта 20386 – ред.)", – говорится в записке.

Согласно документу, заказ 801 передадут заказчику в этом году, заказы 802 и 803 – в 2020-м, а заказы 804 и 805 – в 2021-м.

Годовое финансирование работ в 2018 году зеленодольские корабелы освоили в полном объеме.

Договоры на поставку основного оборудования для первых трех кораблей "зеленодольской" серии заключены и авансированы, еще для двух по состоянию на апрель 2019 года – в процессе. Корпуса "Циклона" и "Аскольда" сформированы, корпус "Амура" формируется на стапеле, параллельно идет работа над надстройкой.

По информации двух отраслевых источников Mil.Press FlotProm, контрактный срок сдачи заказов 802 и 803 – 2019 год, однако из-за медленных темпов производства двигателей М507 дату передачи кораблей флоту сдвинули вправо. Источник на верфи, знакомый с ситуацией, подтвердил изданию эту информацию.

Журналисту Mil.Press FlotProm не удалось получить оперативный официальный комментарий на Зеленодольском заводе, на предприятие отправлен соответствующий запрос.

Стабилизировать график поставок высокооборотных дизелей флот рассчитывает в 2021–2022 годах, заявил изданию в октябре 2018 года замначальника управления кораблестроения ВМФ капитан I ранга Михаил Краснопеев.

Малые ракетные корабли проекта 22800 – носители ракетного комплекса "Калибр". МРК способны совершать походы дальностью до 2500 миль, находиться в море 15 суток. Необходимость их постройки в ВМФ России обосновали задержкой строительства фрегатов проекта 11356 из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Украиной.

Справка BSNews. Единственным в РФ производителем дизелей для силовых установок малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» является питерское ПАО «Звезда», которое в марте 2019 года было внесено в санкционные списки США и Украины.

"Каракурты" получат новую схему окраски, фото Mil.Press FlotProm