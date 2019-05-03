Зеленодольский завод имени Горького опубликовал новые сроки сдачи флоту кабельных судов проекта 15310 "Свияга" (заложен как "Волга") и "Вятка".

ВМФ России ожидал получить их в 2018 и 2019 годах соответственно, однако кабелеукладчики сдадут в 2020 и 2021 годах. Эта информация содержится в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности предприятия за 2018 год. В минувшем году финансирование работ освоено полностью, сообщает Mil.Press .

"Срок сдачи судов: зав. № 301 ("Свияга" – ред.) – в 2021 г.; зав. № 302 ("Вятка" – ред.) – в 2022 г." – говорится в документе.

Постройка кабельных судов ведется на предприятии по контракту 159187407751020105003227/ З/1/1/0015/ГК-15-ДГОЗ от 6 января 2015 года.

По состоянию на апрель 2019 года, на заказе 301 заключены и авансированы договоры на поставку основного оборудования, в сухом доке закончено формирование корпуса с надстройкой, выполнена погрузка и монтаж ГДГ и СДГ. Кроме того, выполнялись работы по установке приварного насыщения и систем трубопроводов, выполнена окраска балластных цистерн, кофердамов и прочих цистерн прочного корпуса. Выполнялась погрузка и монтаж оборудования.

На заказе 302 также заключены и авансированы договоры на поставку основного оборудования. Сданы блоки 1-13. Завершается установка фундаментов. Испытаны отсеки наддувом воздуха – всего 118 помещений. Велись также работы по окраске помещений.

По словам отраслевого источника FlotProm, знакомого с ситуацией, причина сдвига сроков вправо – сложности с поставкой ряда узлов и агрегатов для укладки кабеля, в том числе из-за санкций.

Изданию не удалось получить на предприятии оперативный комментарий о причине переноса сроков вправо, редакция отправила на Зеленодольский завод соответствующий запрос.

28 марта замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин заявил изданию, что российскому флоту требуется по меньшей мере три кабелеукладчика. Источник Mil.Press в компании "Хотча Морское Проектирование", разработавшей суда проекта 15310, сообщил, что закладка третьего судна пока не планируется, а КБ не ведет соответствующие работы.

"Свиягу" (изначально – "Волгу") и "Вятку" заложили на Зеленодольском заводе им. Горького 6 января 2015 года. Передать их планировали в 2018–2019 годах. Кабелеукладчики достраиваются на керченском судостроительном заводе "Залив".

Назначение кабельных судов проекта 15310 – прокладка и ремонта линий связи, в том числе в полярных широтах. Водоизмещение кабелеукладчика – около 8000 тонн, длина – порядка 140 м, ширина – 19 м, осадка – 4 м. Они способны брать на борт до 5 тысяч тонн грузов. Автономность судна – до двух месяцев.

Фото flotprom