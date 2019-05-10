На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
|14:31 22.05.2019
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|Приднестровье
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в течение мая проходят сборы с гранатометчиками (РПГ-7).
В рамках сборов в течение месяца более 60 военнослужащих ОГРВ ПРРМ оттачивают своё мастерство в разное время суток и в разных погодных условиях, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На теоретическом этапе подготовки военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами, а также рассмотрели примеры возможных задержек и неисправностей, возникающих при стрельбе из гранатометов, и способы их устранения.
На практическом этапе обучения военнослужащие отрабатывают действия по передвижению на поле боя, выбору места и маскировки для наблюдения и ведения огня. При проведении сборов особое внимание уделяют действиям военнослужащих, при поражении целей имитирующих условного противника, легкобронированную и низколетящую технику.
Сборы в ОГРВ ПРРМ по подготовке гранатометчиков носят плановый характер.
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