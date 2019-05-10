Облавы в Крыму: Суд в РФ отклонил апелляции пяти крымских татар
|12:31 22.05.2019
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|Крым
Ростовский областной суд во вторник, 21 мая, рассмотрел апелляционные жалобы на продление ареста пяти крымским татарам, которые были задержаны во время массовых облав в оккупированном Крыму 27 марта.
Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».
Заседания проходили в закрытом режиме. Российский суд отклонил жалобы в отношении Меджита Абдурахманова, Энвера Аметова, Сейрана Муртаза, Рустема Сейтхалилова и Эрфана Османова. Крымские татары останутся под арестом до 15 августа.
Как известно, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму. Одного из них арестовали на пять суток, второму присудили штраф в размере 500 рублей.
28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар. Позже крымских татар незаконно этапировали в Россию.
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