США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
|12:01 22.05.2019
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|Турция
Держдеп поставив Анкарі ультиматум щодо угоди з С-400, повідомляє CNBC з посиланням на джерела.
Анкара повинна виконати його до кінця першого тижня червня, передає УНН.
Туреччина повинна відмовитися від купівлі російських зенітних ракетних систем С-400 і замість цього придбати американські комплекси Patriot. В іншому випадку Анакара повинна вийти з програми з виробництва винищувачів п’ятого покоління F-35, залишитися без 100 замовлених літаків, зіткнутися з ризиком санкцій з боку США та заходів НАТО.
За словами співрозмовників телеканалу, це — останнє речення Держдепу турецькому керівництву. “Країнам НАТО необхідно закуповувати військову техніку, яка сумісна з системами НАТО. Російська система не буде відповідати цьому стандарту... Ми підкреслюємо, що Туреччина зіткнеться з реальними і дуже негативними наслідками, якщо вона здійснить купівлю C-400”, — підтвердив позицію відомства чиновник, що зберіг анонімність.
Нагадаєм, США вводять санкції проти російського заводу, який виробляє ракети для С-300 і С-400. Під санкції, зокрема, потрапить московський машинобудівний завод "Авангард" - єдиний виробник ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400, навчальний центр зенітних ракетних військ в Гатчині та Тульське конструкторське бюро приладобудування.
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