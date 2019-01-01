Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
|11:01 22.05.2019
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|Молдова
Судно под молдавским флагом перевозил огромное количество оружия, включая противотанковые и зенитные ракеты, в порт Ливии в Триполи.
Это несмотря на эмбарго, введенное странами ООН на перевозку оружия, сообщает point.md со ссылкой на jurnal.md.
Инцидент с перевозкой бронетранспортеров и турецкого вооружения произошел в воскресенье, 19 мая. Транспортировка осуществлялась на корабле под молдавским флагом Amazon, который вышел из турецкого порта Самсун.
Судно официально зарегистрировано в порту Джурджулешты в Республике Молдова, но управляется одной из верфей в Турции.
Перевозимая военная техника включала в себя зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты, ракетные пусковые установки и огромное количество боеприпасов.
Получателем военной помощи являются силы правящей коалиции Ливии в Триполи, которая несколько месяцев находится под осадой войск во главе с маршалом Халифой Хафтаром.
В 2011 году, после свержения режима Каддафи, Организация Объединенных Наций ввела эмбарго на поставки оружия в Ливию, чтобы положить конец войне между двумя враждующими группировками.
Морское агентство Республики Молдова признало инцидент с незаконной перевозкой оружия и объявило, что судно Amazon было лишено права судоходства под флагом Республики Молдова.
Фото с сайта jurnal.md
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