Оккупанты отчитались о задержанных за год в Крыму "причастных к терроризму и экстремизму"
|11:31 22.05.2019
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|Крым
Больше 120 человек, "причастных к терроризму и экстремизму", были задержаны в оккупированном Крыму в 2018 году.
Об этом 21 мая на совещании по вопросам безопасности в Крыму заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает Крыминформ.
"В отношении 350 иностранных граждан приняты решения о запрете въезда на полуостров. Кроме того, в местах компактного проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности", – цитирует Патрушева издание.
По его словам, в рамках выполнения решения Совбеза, в аннексированном Крыму была активизирована работа по "предупреждению, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства". Кроме этого, на полуострове была повышена укомплектованность подразделений по вопросам миграции.
В 2018 году, как сообщил Патрушев, оккупанты в Крыму "предотвратили деятельность трех террористических ячеек".
"Предотвращена деятельность трех ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и украинской диверсионно-разведывательной группы. Возбуждено 62 уголовных дела. В том числе в отношении шести сторонников украинского националистического движения «Правый сектор» (организация запрещена на территории России), 20 лиц осуждены", – сказал Патрушев.
21 мая в Ливадийском дворце секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел совещание по вопросам "обеспечения безопасности" оккупированных Крыма и Севастополя. Перед его началом состоялась закрытая встреча Патрушева с "главой Крыма" Сергеем Аксёновым, "губернатором Севастополя" Дмитрием Овсянниковым и полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.
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