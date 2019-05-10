Чубаров: Росія послідовно реалізовує концепцію "Крим без кримських татар"

10:31 22.05.2019 0 комментариев Крым

Необхідним є не лише усвідомлення трагічних подій часів депортації корінних народів Криму, а й недопущення їх повторення по відношенню як до кримських татар, так і до інших народів.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав в Анкарі, в ході участі в заході, присвяченому 75-річчю депортації кримськотатарського народу, пише Укрінформ.

«Говорячи про депортацію 1944 року, можемо констатувати, що якщо Росія надалі контролюватиме Крим, то у кримських татар немає жодної гарантії щодо існування. З цього маємо виходити і в цьому напрямку працювати. Ми хочемо, щоб всі пам’ятали, що не усвідомлення трагічних подій минулого, зокрема депортації, містить ризик повторення, не лише по відношенню до кримських татар, а й до будь-якого іншого народу», - прокоментував Укрінформу голова Меджлісу кримськотатарського народу.

У своєму виступі перед учасниками заходу він нагадав, що гоніння кримських татар відбувається не сім десятиліть, а понад два століть.

«Для того, щоб усвідомити те, що відбувалося 75 років, нам потрібно уяснити собі, що ця подія не відокремлюється взагалі від історії Криму, від кримськотатарського народу і треба завжди пам’ятати, що початок цьому був покладений 236 років тому з першою анексією Криму Російською імперією, й це привело до того, що переважна більшість кримських татар були витіснені з Криму й тому зараз їх так багато у різних країнах, включаючи Туреччину, більше ніж в самому Криму й Україні», - сказав Чубаров.

Він наголосив, що концепція «Крим без кримських татар», закладена в часи Катерини Другої, реалізовувалася цілеспрямовано й постійно.

«Коли розпадалася Російська імперія у 1917-1919 роках, кримських татар було всього 250 тисяч на своїй землі і буквально в перші роки радянської влади 1921-23 рр. ми втратили за 1,5 року 70 тисяч людей, потім колективізація – ще 30-35 тисяч в Сибір, потім 1936-37 рр. репресії масштабні – ще кілька десятків тисяч людей. І сталося так, що ми до Другої світової війни прийшли наполовину знищеними. Останню крапку вирішив поставити Сталін, депортувавши народ з Криму», - зазначив Чубаров.

За його словами, після повернення кримським татарам вдалося би, наскільки це можливо, загоїти свої рани, але сталася анексія 2014 року.

«В 2014 році сталася нова окупація та продовжується, закладені Катериною, продовжені Сталіним, інструменти зараз в руках Путіна», - резюмував Чубаров.



Ещё на эту тему:

20:01 22.05.2019
Облавы в Крыму: "Мемориал" признал задержанных в марте крымских татар политзаключенными
12:31 22.05.2019
Облавы в Крыму: Суд в РФ отклонил апелляции пяти крымских татар
16:45 21.05.2019
Омбудсмен: Стан тяжкохворого Бекірова у Криму погіршується
12:31 20.05.2019
Грицак: СБУ документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар
21:01 17.05.2019
"Справа Хізб ут-Тахрір": Кримський "суд" відхилив скаргу Сервера Мустафаєва / Відео
11:01 17.05.2019
В окупованому Криму проводять "профілактичні бесіди" напередодні пам'ятної дати / Відео
09:01 17.05.2019
Україна в ОБСЄ: Кримські татари переживають репресії, схожі на сталінську депортацію
19:31 16.05.2019
«Суд» в оккупированного Крыма отклонил жалобу супруги Салиева о недопуске на свидание
19:15 16.05.2019
Російські окупанти застосовують методи гібридної депортації у Криму
18:31 16.05.2019
До будинку Джемілєва в окупованому Криму приходила поліція зі "списком терористів"
19:45 15.05.2019
Облави в Криму: Кримських татар у ростовському СІЗО "тримають за худобу"
17:31 15.05.2019
Эдема Бекирова вернули из больницы в застенки "СИЗО"
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО провели комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
11:01 22.05.2019
Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
19:45 21.05.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
Все новости страны
Россия Россия
16:31 22.05.2019
На полигоне ЮВО завершился второй этап всеармейского этапа конкурса "Чистое небо"
14:01 22.05.2019
Санкции: Зеленодольский завод сдвинул сроки сдачи Каракуртов "вправо" / Фото
09:01 22.05.2019
США вводять санкції проти російського заводу, який виробляє ракети для С-300 і С-400
20:01 21.05.2019
Бойцы спецназа ЮВО совершили более 20 тыс прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
Все новости страны
Украина Украина
21:01 22.05.2019
Україна відновила виробництво літаків, використовуваних НАТО для перевезень
20:31 22.05.2019
Оккупанты решили из экскурсионного объекта в Севастополе сделать военный
20:01 22.05.2019
Облавы в Крыму: "Мемориал" признал задержанных в марте крымских татар политзаключенными
19:31 22.05.2019
В оккупированном Севастополе демографическая ситуация ухудшается
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс