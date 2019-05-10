Необхідним є не лише усвідомлення трагічних подій часів депортації корінних народів Криму, а й недопущення їх повторення по відношенню як до кримських татар, так і до інших народів.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав в Анкарі, в ході участі в заході, присвяченому 75-річчю депортації кримськотатарського народу, пише Укрінформ.

«Говорячи про депортацію 1944 року, можемо констатувати, що якщо Росія надалі контролюватиме Крим, то у кримських татар немає жодної гарантії щодо існування. З цього маємо виходити і в цьому напрямку працювати. Ми хочемо, щоб всі пам’ятали, що не усвідомлення трагічних подій минулого, зокрема депортації, містить ризик повторення, не лише по відношенню до кримських татар, а й до будь-якого іншого народу», - прокоментував Укрінформу голова Меджлісу кримськотатарського народу.

У своєму виступі перед учасниками заходу він нагадав, що гоніння кримських татар відбувається не сім десятиліть, а понад два століть.

«Для того, щоб усвідомити те, що відбувалося 75 років, нам потрібно уяснити собі, що ця подія не відокремлюється взагалі від історії Криму, від кримськотатарського народу і треба завжди пам’ятати, що початок цьому був покладений 236 років тому з першою анексією Криму Російською імперією, й це привело до того, що переважна більшість кримських татар були витіснені з Криму й тому зараз їх так багато у різних країнах, включаючи Туреччину, більше ніж в самому Криму й Україні», - сказав Чубаров.

Він наголосив, що концепція «Крим без кримських татар», закладена в часи Катерини Другої, реалізовувалася цілеспрямовано й постійно.

«Коли розпадалася Російська імперія у 1917-1919 роках, кримських татар було всього 250 тисяч на своїй землі і буквально в перші роки радянської влади 1921-23 рр. ми втратили за 1,5 року 70 тисяч людей, потім колективізація – ще 30-35 тисяч в Сибір, потім 1936-37 рр. репресії масштабні – ще кілька десятків тисяч людей. І сталося так, що ми до Другої світової війни прийшли наполовину знищеними. Останню крапку вирішив поставити Сталін, депортувавши народ з Криму», - зазначив Чубаров.

За його словами, після повернення кримським татарам вдалося би, наскільки це можливо, загоїти свої рани, але сталася анексія 2014 року.

«В 2014 році сталася нова окупація та продовжується, закладені Катериною, продовжені Сталіним, інструменти зараз в руках Путіна», - резюмував Чубаров.