США вводять санкції проти російського заводу, який виробляє ракети для С-300 і С-400

09:01 22.05.2019 0 комментариев Россия

Сполучені Штати вводять санкції проти двох російських військових підприємств і військового навчального центру. 

Під санкції, зокрема, потрапить московський машинобудівний завод "Авангард" - єдиний виробник ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Держдеп США.

До санкційного списку також внесли навчальний центр зенітних ракетних військ в Гатчині та Тульське конструкторське бюро приладобудування.

"Санкції застосовуються через порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, крилатих або балістичних ракет та компонентів і технологій для їх виробництва щодо Ірану, КНДР і Сирії", - йдеться у заяві.

Як повідомлялось, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що купівля Анкарою у РФ оборонних систем С-400 - "вирішене питання", та додав, що його країна планує разом із Росією розробляти систему протиповітряної оборони С-500.

Намір Туреччини придбати російську систему ППО С-400 призвів до зростання напруги всередині НАТО.

США та інші партнери Анкари по військовому блоку побоюються, що у випадку використання країною російського ЗРК в руки Кремля може потрапити закрита інформація про військові літаки F-35, які виробляються для НАТО.

У Сенаті США попередили Туреччину про санкції, якщо вона отримає російські С-400.



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