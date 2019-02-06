Оккупанты заявили, что объем экспорта продукции АПК Крыма с начала года составил 1,4 млн долларов
|10:01 22.05.2019
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|Крым
Экспорт продукции агропромышленного комплекса аннексированного Крыма за первые четыре месяца 2019 года составил 1,4 млн долларов.
Глава "министерства сельского хозяйства" оккупированного Крыма Андрей Рюмшин считает, что к 2024 году экспорт составит около 7 млн долларов в год, пишет Крыминформ.
При этом, со слов Рюмшина, реализация регионального проекта планируется за счет собственных средств предприятий.
В основном, по данным минсельхоза, в начале этого года экспортировалось мясо птицы и столовое вино.
Кроме этого, Рюмшин сообщил, что ведомство разработало и реализовывает два региональных проекта. Они включают создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и экспорт продукции АПК в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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