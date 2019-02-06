Экспорт продукции агропромышленного комплекса аннексированного Крыма за первые четыре месяца 2019 года составил 1,4 млн долларов.

Глава "министерства сельского хозяйства" оккупированного Крыма Андрей Рюмшин считает, что к 2024 году экспорт составит около 7 млн долларов в год, пишет Крыминформ.

При этом, со слов Рюмшина, реализация регионального проекта планируется за счет собственных средств предприятий.

В основном, по данным минсельхоза, в начале этого года экспортировалось мясо птицы и столовое вино.

Кроме этого, Рюмшин сообщил, что ведомство разработало и реализовывает два региональных проекта. Они включают создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и экспорт продукции АПК в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».