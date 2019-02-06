Оккупанты заявили, что объем экспорта продукции АПК Крыма с начала года составил 1,4 млн долларов

10:01 22.05.2019 0 комментариев Крым

Экспорт продукции агропромышленного комплекса аннексированного Крыма за первые четыре месяца 2019 года составил 1,4 млн долларов. 

Глава "министерства сельского хозяйства" оккупированного Крыма Андрей Рюмшин считает, что к 2024 году экспорт составит около 7 млн долларов в год, пишет Крыминформ.

При этом, со слов Рюмшина, реализация регионального проекта планируется за счет собственных средств предприятий.

В основном, по данным минсельхоза, в начале этого года экспортировалось мясо птицы и столовое вино.

Кроме этого, Рюмшин сообщил, что ведомство разработало и реализовывает два региональных проекта. Они включают создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и экспорт продукции АПК в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



Ещё на эту тему:

20:41 29.03.2019
"Минсельхоз" оккупированного Крыма обещает "завалить" полуостров продовольствием к 2025 году
16:41 29.03.2019
Оккупанты обещают напоить крымским пивом Индию, Китай, Азербайджан и Израиль
11:21 05.03.2019
Оккупанты заявляют об угрожающем нацбезопасности росте фальсифицированных продуктов
14:21 15.02.2019
Оккупированный Крым начнет "кормить" Сирию в конце февраля - начале марта
12:45 06.02.2019
Оккупанты объявили козоводство "приоритетом" животноводческой отрасли Крыма
12:47 10.12.2018
В отношении мясокомбината оккупированного Крыма открыли дело за дорогие сосиски для Росгвардии
14:17 15.11.2018
В оккупированном Крыму за нарушения при обороте хлеба наложено 2,5 млн рублей штрафов
17:12 12.11.2018
В крымской "Массандре" похвастались рекордным урожаем винограда
18:02 23.05.2018
Из-за открытия моста через Керченский пролив кубанское молоко полностью вытеснит местную продукцию
13:28 24.04.2018
В Крыму устали от фальсификата из России
15:40 20.04.2018
Сирия хочет кормить оккупированный Россией Крым
17:14 18.04.2018
Молочный дефицит в Крыму оценили в 500 тысяч тонн
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО провели комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
11:01 22.05.2019
Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
19:45 21.05.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
Все новости страны
Россия Россия
16:31 22.05.2019
На полигоне ЮВО завершился второй этап всеармейского этапа конкурса "Чистое небо"
14:01 22.05.2019
Санкции: Зеленодольский завод сдвинул сроки сдачи Каракуртов "вправо" / Фото
09:01 22.05.2019
США вводять санкції проти російського заводу, який виробляє ракети для С-300 і С-400
20:01 21.05.2019
Бойцы спецназа ЮВО совершили более 20 тыс прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
Все новости страны
Украина Украина
21:01 22.05.2019
Україна відновила виробництво літаків, використовуваних НАТО для перевезень
20:31 22.05.2019
Оккупанты решили из экскурсионного объекта в Севастополе сделать военный
20:01 22.05.2019
Облавы в Крыму: "Мемориал" признал задержанных в марте крымских татар политзаключенными
19:31 22.05.2019
В оккупированном Севастополе демографическая ситуация ухудшается
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс