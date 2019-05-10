Все участники конкурса "Авиадартс-2019" прибыли на аэродромы оккупированного Крыма
|08:31 22.05.2019
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|Крым
Все экипажи Воздушно-космических сил России, четырех военных округов и Северного флота, которые примут участие во всеармейском этапе конкурса "Авиадарс-2019", прибыли из пунктов постоянного базирования на аэродромы оккупированного Крыма.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, передает ТАСС.
"Летчики прибыли на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8 ", - сказал Астафьев.
Астафьев уточнил, что всего конкурсе примут участие 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.
К соревнованиям, которые пройдут с 24 мая по 9 июня, привлекается летный состав от летчика до командира звена с квалификационным разрядом не ниже третьего класса, помощники командира корабля (правый летчик), летчики-штурманы (летчик-оператор), штурманы воздушных судов (штурманы-операторы) в возрасте не старше 35 лет.
Конкурс пройдет в три этапа - "Физическая подготовка", "Полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования" и "Боевое применение по наземным целям" на крымском полигоне Чауда.
На этом этапе экипажи военно-транспортной авиации выполнят десантирование грузов. Истребители также отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя.
Итоги конкурса будут проведены в семи номинациях по родам авиации.
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