Боевые пловцы ЧФ отрабатывают противодиверсионные действия под водой
|08:01 22.05.2019
|0 комментариев
|Крым
Военнослужащие отряда Черноморского флота страны-агрессора по борьбе с диверсионными силами в ходе учений отрабатывают подводные спуски и проводят корабельные учения на быстроходном противодиверсионном катере многоцелевого назначения «Грачонок».
Об этом сообщил Крымиинформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«В ходе мероприятий боевой подготовки боевые пловцы как одиночно, так и в составе групп выполняют задачи по подводному ориентированию, противодиверсионному обследованию акваторий и причалов в различное время суток», – говорится в сообщении.
Данные учения проходят на специально оборудованных участках в акватории Черного моря.
Экипаж «Грачонка» также отрабатывает свойственные задачи совместно с пловцами. Он проводит корабельные учения по обнаружению подводных пловцов, поиску затопленных объектов поисково-спасательным комплексом «Кальмар» с телеуправляемым подводным аппаратом, выполняет стрельбы и гранатометания из штатного вооружения катера.
Ещё на эту тему:
Подлодка ЧФ проводит в море с авиацией и флотом совместные учения
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
Бойцы спецназа ЮВО совершили более 20 тыс прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения
Зенитчики Каспийской флотилии отразили удар вертолетной группы условного противника
Корабли ЧФ оккупантов отработали выход в море через минный район
Зенитчики ЮВО отразили ракетный удар условного противника
Связисты Каспийской флотилии провели масштабную тренировку
Более тысячи тренировок провели морские пехотинцы Каспийской флотилии в в 2019 году