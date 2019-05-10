Военнослужащие отряда Черноморского флота страны-агрессора по борьбе с диверсионными силами в ходе учений отрабатывают подводные спуски и проводят корабельные учения на быстроходном противодиверсионном катере многоцелевого назначения «Грачонок».

Об этом сообщил Крымиинформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе мероприятий боевой подготовки боевые пловцы как одиночно, так и в составе групп выполняют задачи по подводному ориентированию, противодиверсионному обследованию акваторий и причалов в различное время суток», – говорится в сообщении.

Данные учения проходят на специально оборудованных участках в акватории Черного моря.

Экипаж «Грачонка» также отрабатывает свойственные задачи совместно с пловцами. Он проводит корабельные учения по обнаружению подводных пловцов, поиску затопленных объектов поисково-спасательным комплексом «Кальмар» с телеуправляемым подводным аппаратом, выполняет стрельбы и гранатометания из штатного вооружения катера.