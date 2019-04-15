На півдні України розпочалися випробування вітчизняних ракетних / Мапа

20:15 21.05.2019 0 комментариев Украина

В Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу “Вільха” та “Нептун”.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Сьогодні розпочався підготовчий етап – відбуваються випробування систем на суходолі та підготовка до самих пусків з 22 по 24 травня 2019-го року.
 
Саме на ці дати вже перекрито район у Чорному морі для майбутніх пусків у координатах:

45.5219N 30.1355E
44.5622N 31.1817E
44.3717N 30.2838E
45.1428N 30.1457E
45.4215N 29.5634E
45.5219N 30.1355E

Відповідний район на мапі:

Район перекритий для стрільб з 22 по 24 травня 2019-го року
 
Цей район буде закритий відповідно до сповіщень NOTAM:

- A1086/19
-  A1087/19
-  A1088/19

За програмою випробувань відбудуться чергові пуски ракетного комплексу “Вільха-М”, а також “Вільха-Р”, деталі про які наразі не повідомляється. Окрім них очікуються польоти ракетного комплексу РК-360МЦ “Нептун” з головкою самонаведення (ГСН).

Перед пусками ГСН буде тестуватися окремо за програмою випробувань на землі та у повітрі під час встановлення на повітряну платформу (гелікоптер) з відпрацюванням різноманітних режимів по висоті, швидкості польоту, тощо.

Попередній етап випробувань “Нептуна” проводився 5 квітня 2019-го року на полігоні в Одеській області. Під час нього ракета пролетіла 225 кілометрів на різних висотах та змінюючи траєкторію польоту.

Траєкторія польоту ракети Р-360 4 квітня 2019-го року

В ході цих випробувань всі системи відпрацювали штатно та відповідно необхідним технічним показникам.

Фото УМП



Ещё на эту тему:

19:01 16.05.2019
На Чернігівщині розпочались тактичні навчання артилерії із бойовою стрільбою / Фото
13:15 14.05.2019
Українські десантники провели навчання у Приазов`ї
15:31 10.05.2019
На Рівенщині відбуваються льотно-тактичні навчання ескадрилій армійської авіації / Відео
17:01 15.04.2019
Поблизу Маріуполя відбулися масштабні навчання з ППО
11:41 04.04.2019
На Одещині пройдуть випробування українських ракет / Відео
11:21 03.04.2019
Морские пехотинцы ВМСУ прошли учения по оказанию домедицинской помощи в ночное время
13:41 25.03.2019
На полігоні під Житомиром військові 95-ї ОДШБр форсують водни перешкоди
13:01 18.03.2019
В Одессе прошли учения водолазов ВМС Украины
13:21 15.03.2019
На Азові відбулись тренування кораблів та авіації зі складу Об’єднаних сил
08:21 07.03.2019
Українські військові моряки спільно з турецькими провели поблизу Одеси навчання типу «PASSEX» / Фото
17:01 20.02.2019
Новые катера ВМС Украины покинули Одессу с десантом на борту / Фото
21:01 12.02.2019
МИД России считает опасной идеей учения США и Украины в Черном море
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
19:15 17.05.2019
Новий посол України в Азербайджані вручив вірчі грамоти президенту
14:01 13.05.2019
Міністри ЄС не приймуть декларацію Східного партнерства через Азербайджан
19:01 11.05.2019
Азербайджанская нефть подорожала
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО проведли комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
08:31 13.05.2019
Через мовне питання МЗС Болгарії викликало посла Туреччини
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
19:45 21.05.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
16:01 17.05.2019
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
17:31 16.05.2019
Осужденный на 3,5 года экс-министр транспорта сбежал из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
20:01 21.05.2019
Бойцы спецназа ЮВО совершили более 20 тыс прыжков с парашютом в зимнем периоде обучения
19:31 21.05.2019
Зенитчики Каспийской флотилии отразили удар вертолетной группы условного противника
18:15 21.05.2019
У Кремлі прокоментували заяву США щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
18:01 21.05.2019
Кулеба про можливе повернення РФ до ПАРЄ: Це перший крок до демонтажу всієї системи тиску на РФ як агресора
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
13:31 16.05.2019
Президент Румунії: Країна рухається в невірному напрямку
Все новости страны
Турция Турция
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
15:01 16.05.2019
В Турции создана первая в Европе сервисная база для F-35 / Фото
20:31 14.05.2019
В Турции разработана гибридная силовая установка для броневика / Фото
Все новости страны
Украина Украина
21:01 21.05.2019
В поселке оккупированной Ялты развалился причал / Фото
20:31 21.05.2019
Состоящий из контрактников ЧФ экипаж нового российского тральщика приступил к обучению
20:15 21.05.2019
На півдні України розпочалися випробування вітчизняних ракетних / Мапа
19:15 21.05.2019
Мати полоненого українського моряка розповіла про умови утримання сина у полоні
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс