На півдні України розпочалися випробування вітчизняних ракетних / Мапа
|20:15 21.05.2019
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|Украина
В Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу “Вільха” та “Нептун”.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Сьогодні розпочався підготовчий етап – відбуваються випробування систем на суходолі та підготовка до самих пусків з 22 по 24 травня 2019-го року.
Саме на ці дати вже перекрито район у Чорному морі для майбутніх пусків у координатах:
45.5219N 30.1355E
44.5622N 31.1817E
44.3717N 30.2838E
45.1428N 30.1457E
45.4215N 29.5634E
45.5219N 30.1355E
Відповідний район на мапі:
Район перекритий для стрільб з 22 по 24 травня 2019-го року
Цей район буде закритий відповідно до сповіщень NOTAM:
- A1086/19
- A1087/19
- A1088/19
За програмою випробувань відбудуться чергові пуски ракетного комплексу “Вільха-М”, а також “Вільха-Р”, деталі про які наразі не повідомляється. Окрім них очікуються польоти ракетного комплексу РК-360МЦ “Нептун” з головкою самонаведення (ГСН).
Перед пусками ГСН буде тестуватися окремо за програмою випробувань на землі та у повітрі під час встановлення на повітряну платформу (гелікоптер) з відпрацюванням різноманітних режимів по висоті, швидкості польоту, тощо.
Попередній етап випробувань “Нептуна” проводився 5 квітня 2019-го року на полігоні в Одеській області. Під час нього ракета пролетіла 225 кілометрів на різних висотах та змінюючи траєкторію польоту.
Траєкторія польоту ракети Р-360 4 квітня 2019-го року
В ході цих випробувань всі системи відпрацювали штатно та відповідно необхідним технічним показникам.
Фото УМП
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