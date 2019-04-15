В Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу “Вільха” та “Нептун”.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Сьогодні розпочався підготовчий етап – відбуваються випробування систем на суходолі та підготовка до самих пусків з 22 по 24 травня 2019-го року.



Саме на ці дати вже перекрито район у Чорному морі для майбутніх пусків у координатах:

45.5219N 30.1355E

44.5622N 31.1817E

44.3717N 30.2838E

45.1428N 30.1457E

45.4215N 29.5634E

45.5219N 30.1355E

Відповідний район на мапі:

Район перекритий для стрільб з 22 по 24 травня 2019-го року



Цей район буде закритий відповідно до сповіщень NOTAM:

- A1086/19

- A1087/19

- A1088/19

За програмою випробувань відбудуться чергові пуски ракетного комплексу “Вільха-М”, а також “Вільха-Р”, деталі про які наразі не повідомляється. Окрім них очікуються польоти ракетного комплексу РК-360МЦ “Нептун” з головкою самонаведення (ГСН).

Перед пусками ГСН буде тестуватися окремо за програмою випробувань на землі та у повітрі під час встановлення на повітряну платформу (гелікоптер) з відпрацюванням різноманітних режимів по висоті, швидкості польоту, тощо.

Попередній етап випробувань “Нептуна” проводився 5 квітня 2019-го року на полігоні в Одеській області. Під час нього ракета пролетіла 225 кілометрів на різних висотах та змінюючи траєкторію польоту.

Траєкторія польоту ракети Р-360 4 квітня 2019-го року

В ході цих випробувань всі системи відпрацювали штатно та відповідно необхідним технічним показникам.

Фото УМП