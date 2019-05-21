У Кремлі прокоментували заяву США щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

18:15 21.05.2019 0 комментариев Россия

Прес-секретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що в Кремлі є впевненість у завершення будівництва "Північного потоку - 2", незважаючи на можливі санкції США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російскі ЗМІ.

"Багато в чому проект вже реалізований, і є певна впевненість у тому, що проект буде фіналізований, буде запущений в інтересах європейських споживачів блакитного палива", - сказав представник Кремля.

Коментуючи намір США ввести санкції щодо проекту будівництва газопроводу "Північний потік - 2",  Пєсков закликав не забувати про те, що мова йде про міжнародний проект.

"Це міжнародний проект, бере участь ціла група міжнародних великих компаній - гігантів, проект у великій частині вже реалізований, забезпечено у великій частині фінансування проекту, він просувається досить швидкими темпами", - сказав він.

Пєсков упевнений, що такий прояв недобросовісної конкуренції "є неприйнятним не тільки для нас, але й для багатьох країн Європи, країн ЄС, про що вони також відкрито заявляли".

Нагадаємо,  міністр енергетики США Рік Перрі у вівторок, 21 травня, анонсував ухвалення законопроекту про санкції проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2" у "не дуже віддаленому майбутньому".



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