Україна працює над підвищенням присутності НАТО в Чорноморському регіоні - Климпуш-Цинцадзе
|17:15 21.05.2019
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Україна наразі працює з партнерами з НАТО над підвищенням присутності Альянсу в Чорноморському регіоні.
Про це сьогодны, 21 травня, на заходах у Києві заявила віце-прем’єр міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз працюємо з нашими партнерами з Альянсу над підвищенням присутності НАТО в Чорноморському регіоні, тому що це – наша з вами безпека", - сказала віце-прем’єр.
Вона зазначила, що курс на ЄС і НАТО – це "не чия-небудь забаганка чи нереалізована реформа".
"Це є великий і серйозний шлях боротьби і шлях великої роботи", - додала вона.
Як повідомлялось, 22 травня на засіданні Військового комітету НАТО, присвяченому Україні, обговорюватимуть допомогу Збройним силам України.
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