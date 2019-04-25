Україна наразі працює з партнерами з НАТО над підвищенням присутності Альянсу в Чорноморському регіоні.

Про це сьогодны, 21 травня, на заходах у Києві заявила віце-прем’єр міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

"Ми зараз працюємо з нашими партнерами з Альянсу над підвищенням присутності НАТО в Чорноморському регіоні, тому що це – наша з вами безпека", - сказала віце-прем’єр.

Вона зазначила, що курс на ЄС і НАТО – це "не чия-небудь забаганка чи нереалізована реформа".

"Це є великий і серйозний шлях боротьби і шлях великої роботи", - додала вона.

Як повідомлялось, 22 травня на засіданні Військового комітету НАТО, присвяченому Україні, обговорюватимуть допомогу Збройним силам України.