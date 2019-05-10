Омбудсмен: Стан тяжкохворого Бекірова у Криму погіршується

16:45 21.05.2019 0 комментариев Крым

Стан здоров'я кримськотатарського політв’язня Едема Бекірова, якого тримають у Сімферопольському СІЗО, стрімко погіршується. 

Про це заявила у Facebook Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Стан тяжкохворого Едема Бекірова стрімко погіршується. Я неодноразово зверталася до Уповноваженого з прав людини в РФ з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування кримського татарина", - вказала Денісова.

При цьому вона вказала, що "усунувшись від особистого втручання, Тетяна Москалькова доручила так званому "уповноваженому з прав людини" в окупованому Криму Людмилі Лубіній перевірити стан здоров’я ув’язненого". І та, нібито, відвідавши Бекірова у СІЗО-1 в Сімферополі, спростувала інформацію про погіршення стану його здоров’я, додала Омбудсмен.

"Але все ж Едема Бекірова відправили до лікарні на обстеження до кардіолога та ендокринолога. Попри висновки лікарів про задовільний стан, йому порадили збільшити кількість одиниць інсуліну. Це свідчить про те, що у Едема прогресує цукровий діабет", - повідомила Денісова.

Окрім того, з її слів, Бекіров скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію, що призводить до задишки. "Велика кількість інсуліну призвела до збільшення підшлункової залози. Це спричиняє нестерпний біль. Також він потерпає від сильного головного болю та набряклості тіла. А ліва нога взагалі атрофується через малорухливість", - зауважила Омбудсмен.

"Вкотре звернулася до Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів для забезпечення прав громадянина України Едема Бекірова. Тільки надання йому кваліфікованої медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування може запобігти фатальним наслідкам для здоров’я", - зазначила вона.

Раніше про погіршення самопочуття тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова повідомляв його адвокат.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року.

19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.



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