"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России

19:45 21.05.2019 0 комментариев Приднестровье

Россия снизила активность в реализации социально-гуманитарных проектов в непризнанном Приднестровье. 

Об этом заявил на встрече с группой депутатов Госдумы РФ в Тирасполе "президент" непризнанного Приднесторвья Вадим Красносельский, сообщает ghall со ссылкой на REGNUM. 

Красносельский отметил, что власти непризнанного Приднестровья готовы самостоятельно достроить социально значимые объекты, возведение которых было начато по линии АНО «Евразийская интеграция», но затем заморожено. Он также обратил внимание, что некоторые решения, принимаемые российскими властями в отношении иных стран, проецируются на Приднестровье, ухудшая экономическое положение бизнес-субъектов “республики”. 

Говорил “президент” и о новых проблемах с получением российского гражданства, с которыми сталкиваются приднестровцы. Функционирующий в Тирасполе пункт выездного консульского обслуживания российского посольства, к примеру, не принимает в работу копии свидетельств о рождении, включая документы, выданные в России. 

Не первый год остается открытым вопрос о возможности использования материнского капитала на приобретение жилья и получение образования на территории “ПМР”, добавил “президент”. 

Российские депутаты заявили, что эти вопросы не остаются без внимания и «уже намечено продвижение в их решении». В ближайшее время они будут обсуждаться на встрече российских депутатов с курирующим непризнанное Приднестровье вице-премьером России Дмитрием Козаком.



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