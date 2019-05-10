Во вторник, 21 мая, на Южном берегу оккупированного Крыма в поселке Кореиз обрушился причал, к которому швартовались прогулочные катера.

Как сообщил директор Ялтинского торгового порта Роман Подсудевский, обрушение произошло сегодня, в результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА Новости.

"Этот причал старый, срок его эксплуатации заканчивался 27 мая 2019 года, – отметил директор Ялтинского порта. – Сейчас на месте находятся представители порта, которые закрывают доступ на причал".

По словам Подсудевского, данный причал, как и остальные на южном берегу аннексированного полуострова, включен в Федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма, в настоящее время готовятся документы, чтобы в рамках данной программы он стал приоритетным для проведения реконструкции. К данному причалу швартовались прогулочные катера, совершающие морские прогулки вдоль ЮБК.

Ранее, на набережной Ялты был демонтирован причал, который долгое время был огорожен из-за аварийного состояния.

Фото РИА Новости