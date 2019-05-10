В поселке оккупированной Ялты развалился причал / Фото
|21:01 21.05.2019
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|Крым
Во вторник, 21 мая, на Южном берегу оккупированного Крыма в поселке Кореиз обрушился причал, к которому швартовались прогулочные катера.
Как сообщил директор Ялтинского торгового порта Роман Подсудевский, обрушение произошло сегодня, в результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА Новости.
"Этот причал старый, срок его эксплуатации заканчивался 27 мая 2019 года, – отметил директор Ялтинского порта. – Сейчас на месте находятся представители порта, которые закрывают доступ на причал".
По словам Подсудевского, данный причал, как и остальные на южном берегу аннексированного полуострова, включен в Федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма, в настоящее время готовятся документы, чтобы в рамках данной программы он стал приоритетным для проведения реконструкции. К данному причалу швартовались прогулочные катера, совершающие морские прогулки вдоль ЮБК.
Ранее, на набережной Ялты был демонтирован причал, который долгое время был огорожен из-за аварийного состояния.
Фото РИА Новости
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